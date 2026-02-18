Горе огурцовое

Цена на огурцы поражает потребителей своим взлетом в стратосферу. «Рабоче-крестьянские» гладкие плоды стремятся к ценнику в 400 рублей за кило, а более «элитные» можно обнаружить дороже тысячи за килограмм – и это в обычных магазинах провинциального Пскова. Пока сеть полнится мемами, сравнивающими цену на последнюю модель смартфона и на зеленый овощ, обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера прошлась между прилавками. Наш автор изучила ценники и узнала, в чем может крыться причина увеличения стоимости, выяснила, когда и по какой цене в магазинах появятся плоды из местных теплиц, и обнаружила более полезную альтернативу, если огурец стал не по карману.

Без одной копейки

А что у нас такое вдруг случилось с огурцами? Что за «огуречное бешенство» на прилавках? Такими вопросами задаются потребители, увидев в магазине ценники под 400 рублей за кг. Не каких-то элитных – самых обычных развесных огурцов, гладких, длинных и почти безвкусных по зимнему времени. Так откуда тогда такие цены?

И не то, чтобы огурец в феврале был основой рациона, но все же нет-нет, да и хочется хрустнуть зеленым ломтиком, вспомнить, какое лето на вкус.

К тому же, подступают гендерные праздники. А какой праздничный стол без огурца? Он и в салаты гож, и просто в виде нарезки. Никогда зимой огурец не был дешев, но в этом году превратился в настоящий деликатес.

Вот ценники в обычных сетевых супермаркетах, где отоваривается большинство горожан. В минувший понедельник в «Пятёрочке» на улице Конной в Пскове килограмм стоил 350 рублей без одной копейки (есть еще поштучная продажа по 140 рублей и «элитные» короткоплодные по 280 рублей за подложку в 400 граммов, то есть по 630 рублей за кило). В «Магните» на площади Ленина килограмм тянет на 370 рублей (с пометкой на ценнике «лучшая цена»), поштучно продают по 135 рублей, за подложку просят те же 280 рублей за 400 грамм. В «Ленте» огурцы стоят от 325 рублей до 1076 рублей за кг. В «Перекрестке» огурцы самые дешевые: «всего» в 300 рублей обойдется килограмм гладких, зато мелкие и колючие стоят уже 967 рублей за килограмм.

Удивительное рядом – в буквальном смысле. В «Магните» с огурцами соседствует ящик с помидорами по 200 рублей за кило. Цена непросто нормальная – сказочная. Они и летом, бывает, столько же стоят. Зимние, конечно, нужно пару дней довести до кондиции при комнатной температуре – и можно резать на шапочку для «мяса по-французски» к праздничному застолью. Да что там помидоры! Манго – и те дешевле, «всего-то» по 340 рублей.

Инфографика Юлии Дружининой.

На нынешний год самые свежие цифры в статистическую систему загружены за пятую неделю, то есть на конец января. Об эту пору килограмм свежих огурцов стоил в Псковской области 104 рубля 69 копеек, то есть плюс-минус, как в прошлые годы. Что вдруг случилось?

«Пока не сгниют»

Вопросами об огурцах вместе со своими избирателями задается депутат от «Единой России» и вице-спикер областного Собрания Армен Мнацаканян.

«У меня такое ощущение, - делится парламентарий, - что с огурцами мы видим вторую серию того, что у нас было с яйцом. Помните, да? Сейчас вмешается ФАС, другие контролирующие органы. Месяца два-три будут тянуть волынку, а после цена вернется на прежний уровень. Меня поражает другое. Изначально не видят, что заигрываются? Зачем народ дразнить? Если наши крупные игроки думают, что тем самым чьи-то интересы соблюдают - это не есть правильно, не надо так. Без того коммунальные услуги дорожают, все дорожает. И вдруг на пустом месте придумали вот это».

У россиян стандартный ответ на любые невзгоды - подключить юмор.

«Огуречная аномалия» и правда напоминает события конца 2023 года, когда внезапно яйца начали стоить вместо привычных 55-65 рублей за десяток – 100-120 рублей и выше. Чего тогда только потребители не услышали, среди причин назывались валютные скачки (а лекарства и корма для птицы, преимущественно, импортные) и даже якобы улучшение материального положения россиян, из-за чего возник повышенный спрос. На правительственном уровне помощи в поставках запрашивали у Турции. Внятного ответа на вопрос «Что это было?» россияне так и не услышали, а к настоящему моменты цены находится на привычном уровне.

Армен Мнацаканян уверен: по результатам нынешних проверок – а в Госдуме уже попросили вмешаться антимонопольщиков – необходимы максимально жесткие решения. Иначе есть риск увидеть «третью серию» с гречкой в «главной роли» или еще каким насущным продуктом.

«Понимаю, огурец – не жизненно важный продукт. Хочешь ешь – хочешь не ешь. Там и витаминов-то ничтожное количество. Но штука огурца за 150 рублей – это кошмар. Как нормальный человек, я хочу сказать: не надо людей дразнить, не то время. Надо, чтобы люди спокойно жили. А эти огурцы пусть лежат в магазине до тех пор, пока не сгниют», - депутат дает потребителям совет выразить рублем свое отношение к происходящему.

Доставка дороже продукта

На минувших выходных директор агрофирмы «Победа» Виктор Гречин, чьи теплицы расположены под Псковом, выложил в соцсетях снимок, сделанный в огуречных грядках, с подписью: «Ждем к марту урожай». Ждут его от «Победы» и псковичи, привыкшие, что к гендерным праздникам в магазинах появляются местные плоды агрокультуры, что становится зримым предзнаменованием наступающей весны.

Виктор Гречин и поспевающие огурцы.

Заместитель директора предприятия Светлана Герт, с которой связалась Псковская Лента Новостей, уточняет: первая доставка по точкам намечена на 20 февраля. То есть уже в День защитника Отечества псковичи смогут хрустнуть местным огурцом. Он всегда был дороже «пластиковых» сортов, привезенных издалека, но уже имел вкус. В этом году потребителей ждет приятный парадокс: к свежему аромату добавится цена, которая, по всей видимости, окажется ниже «магазинной» или на том же уровне. Оптом «Победа» планирует свою продукцию отпускать по 270 рублей за кило гладких и по 340 рублей за кило пупырчатых.

«Наценку по сравнению с прошлым годом сделали не больше, чем подорожала себестоимость. Могу только предполагать, почему в супермаркетах сейчас такая цена: сильно выросла цена доставки, - дает расклад Светлана Герт. - В прошлом году зима была теплой, и везти можно было обычными машинами, а в этом не обойтись без рефрижераторов, иначе огурец замерзнет сразу, не доедет из Краснодара. ГСМ подорожали на 15-20%. Да еще транспортным компаниям изменили систему налогообложения, перевели на выросший с начала года НДС вместо более дешевых патентов. В итоге доставка стала дороже, чем сам огурец».

Тоска по огурцам

Видимо, огурцам по нынешней стоимости в самом деле придется гнить на прилавках. В долгосрочной перспективе, если не будут приняты меры, ситуация самым негативным образом скажется на производителях, которые сверхприбылей не получают, а только пытаются отбить возросшие расходы. Но у потребителей попросту нет денег компенсировать их из своего кармана. К тому же, этот овощ, действительно – не товар первой необходимости, особой питательной ценности в нем нет.

«Хрустящий огурчик летом содержит витамины группы В, С, Е, К, минералы и большое количество воды, - перечисляет пользу для организма от употребления свежих огурцов нутрициолог из Пскова Наталья Чернявская. - Он насыщает организм влагой, антиоксидантами, помогает нормализовать пищеварение и снижать вес, так как это низкокалорийный продукт. Однако овощи максимально полезны тогда, когда выращены на солнышке и без большого количества удобрений. Поэтому в зимний период я не рекомендую употреблять несезонные овощи».

Специалист предлагает зимой сильнее налегать на квашеную капусту – это не только дешево, но и полезно за счет ферментации и образованию полезной для кишечника микрофлоры. А благодаря клетчатке, квашеная капуста помогает дольше сохранять чувство сытости, снижая риск переедания.

И все-таки еда не только может, но и должна быть как полезной, так и вкусной. Пусть в зимнем огурце маловато витаминов и многовато воды. Но сам факт, что возникают финансовые сложности при покупке такого тривиального продукта, наводит на грустные размышления. Россияне и без того стали тратить на еду 40% доходов – это совершенно официальные данные от Росстата. В прошлый раз такой показатель был в далеком и кризисном 2008 году. С тех пор целое поколение успело родиться и стать совершеннолетними. И теперь сможет познать максимально неприятную сторону взрослой жизни: то чувство, когда не можешь себе позволить купить вполне привычный еще вчера продукт.

Юлия Магера