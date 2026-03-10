Налоговая напоминаем псковским юрлицам крайний срок сдачи декларации по УСН

С 28 февраля, при составлении отчетности за 2025 год, применяется новая форма декларации по УСН, утвержденная приказом ФНС России от 26.11.2025 № ЕД-7-3/1017@. Порядок ее заполнения приведен в приложении №2 к этому приказу.

Согласно письму от 30.12.2025 № СД-4-3/11881@ налоговые декларации по УСН за 2025 год будут приниматься налоговыми органами по новой и старой (утвержденная приказом ФНС России от 26.11.2025 № ЕД-7-3/813@) формам.

Основные отличия новой формы декларации от прежней состоят в следующем:

изменены штрих-коды;

исключены строки 101 из раздела 2.1.1 и 201 из раздела 2.2 (признак применения налоговой ставки);

в разделах 2.1.1 и 2.2 предприниматели будут отдельно показывать суммы фиксированных и дополнительных взносов за себя, на которые они уменьшают налог или базу по упрощенке;

скорректированы строки 130-133 270-273, по которым указывалась сумма исчисленного налога в зависимости от применяемой ставки;

обновлены коды способов подачи декларации – исключены коды 03 и 08, добавлен код 13 – через личный кабинет налогоплательщика.

Напомним, УСН – это один из налоговых режимов, который подразумевает особый порядок уплаты налогов и ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса. Налоговые ставки зависят от выбранного организацией объекта налогообложения.

Познакомиться с условиями применения УСН поможет промостраница на официальном сайте ФНС России.