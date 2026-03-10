 
Экономика

Налоговая напоминаем псковским юрлицам крайний срок сдачи декларации по УСН

0

25 марта истекает срок представления юридическими лицами декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН) за 2025 год. Отчетность направляется в налоговые органы по месту своего нахождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области. 

С 28 февраля, при составлении отчетности за 2025 год, применяется новая форма декларации по УСН, утвержденная приказом ФНС России от 26.11.2025 № ЕД-7-3/1017@. Порядок ее заполнения приведен в приложении №2 к этому приказу.

Согласно письму от 30.12.2025 № СД-4-3/11881@ налоговые декларации по УСН за 2025 год будут приниматься налоговыми органами по новой и старой (утвержденная приказом ФНС России от 26.11.2025 № ЕД-7-3/813@) формам.

Основные отличия новой формы декларации от прежней состоят в следующем:

  • изменены штрих-коды;

  • исключены строки 101 из раздела 2.1.1 и 201 из раздела 2.2 (признак применения налоговой ставки);

  • в разделах 2.1.1 и 2.2 предприниматели будут отдельно показывать суммы фиксированных и дополнительных взносов за себя, на которые они уменьшают налог или базу по упрощенке;

  • скорректированы строки 130-133 270-273, по которым указывалась сумма исчисленного налога в зависимости от применяемой ставки;

  • обновлены коды способов подачи декларации – исключены коды 03 и 08, добавлен код 13 – через личный кабинет налогоплательщика.

Напомним, УСН – это один из налоговых режимов, который подразумевает особый порядок уплаты налогов и ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса. Налоговые ставки зависят от выбранного организацией объекта налогообложения.

Познакомиться с условиями применения УСН поможет промостраница на официальном сайте ФНС России. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026