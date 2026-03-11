 
Экономика

Россельхознадзор за три дня проконтролировал ввоз в РФ через Псковскую область 376 млн доз ветпрепаратов

Ввоз 1,5 тысячи тонн продукции животного происхождения в Псковской области проконтролировал Россельхознадзор с 7 по 9 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, проверка прошла при перемещении продукции через пункты пропуска и российско-белорусский участок государственной границы.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Наибольшее количество продукции поступило из Белоруссии. Ввозили 856 тонн мяса и мясосырья, более 462 тонн молока и молочной продукции, почти 43 тонны рыбы и рыбопродукции, а также 945,6 тысячи штук пищевых куриных яиц. Также ввозили почти шесть тонн свиных и говяжьих кишечных оболочек и 112 тонн кормов и кормовых добавок.

Кроме того, через российско-латвийский участок границы контролировали импорт более 20 тонн мяса и мясосырья, 17,8 тонны рыбы и рыбопродукции, 17,3 тонны молока и молочной продукции. Ввозили также 258,1 тысячи штук инкубационных яиц, 376 миллионов доз ветеринарных лекарственных препаратов и 190,5 тонны кормов и кормовых добавок.

Все грузы, прошедшие ветеринарный контроль ведомства, направили по адресам получателей.

