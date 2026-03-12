Проект «Кадры решают все» запускает радио «ПЛН FM» при поддержке правительства Псковской области. Это будет цикл программ о том, как в нашем регионе обстоят дела с трудовой занятостью: каких специалистов не хватает и что делает региональное правительство и кадровые центры для того, чтобы все, кто нуждается в работе, ее получили, и тем самым не только обеспечивали себе доход, но и приносили пользу экономике и социальной сфере региона.

Первый выпуск программы слушайте на частоте 102.6 FM уже сегодня. В начале марта стало известно о том, что кадровый центр «Работа России» Псковской области запускает единую систему сопровождения молодых людей в возрасте от 12 до 35 лет. Для чего нужна эта единая система, почему она ориентирована именно на такую возрастную категорию и по каким направлениям будет вестись эта работа, расскажет министр труда и занятости Псковской области Алена Трунова. Ведущая — Татьяна Иванова.

Начало программы в 12.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

Проект реализуется при поддержке правительства Псковской области.