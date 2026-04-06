ЗАО «ЗЭТО» приняло участие в казанском международном форуме «Энергопром»

Масштабный международный электроэнергетический форум «Энергопром – 2026» прошёл в международном выставочном комплексе «Казань Экспо». Более восьми тысяч квадратных метров выставочных площадей объединили 117 экспонентов. Свои достижения показали компании из Китая, Республики Беларусь, Кыргызской Республики и более чем 20 регионов России, в том числе участниками мероприятия стали представители ЗАО «ЗЭТО».

Фото здесь и далее: ЗАО «ЗЭТО»

На коллективном стенде Минэнерго и Минпромторга России специалисты ЗАО «ЗЭТО» совместно с региональным представительством завода ООО «Электротехкомплект» показали серийный образец генераторного выключателя ВЭГ-20.

Ранее на электростанциях преимущественно использовались зарубежные аналоги или эксплуатировались устаревшие маломасляные и воздушные выключатели. С запуском производства ВЭГ-20 ЗАО «ЗЭТО» делает уверенный шаг к формированию новой технологической базы отечественной энергетики, обеспечивая независимость от импорта и модернизацию инфраструктуры.

Данный тип генераторных выключателей может быть установлен на гидроэлектростанциях, газовых и паровых тепловых электростанциях, имеющих энергоблоки до 400 МВт включительно. Внедрение таких аппаратов позволит оптимизировать схему подключения генераторов и упростить эксплуатационные процедуры, повысить защиту генератора, основных и блочных трансформаторов, а также повысить уровень надёжности энергоснабжения.

«Участие в форуме «Энергопром» позволило продемонстрировать технические возможности ЗЭТО, получить профессиональную обратную связь и подтвердить высокий уровень компетенций российских разработчиков в создании современных отечественных решений», — отметила инженер-конструктор бюро оборудования электрических станций ЗАО «ЗЭТО» Алина Чистова.

Казанский международный электроэнергетический форум «Энергопром» является одной из ведущих отраслевых площадок, способствующих обсуждению и решению ключевых задач развития электроэнергетики, а также реализации Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2050 года. Форум проводится с 1998 года, а в 2026 году ему присвоен федеральный статус.