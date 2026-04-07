Завод «Титан-Полимер» получил более 75% оборудования для строительства второго комплекса ПЭТ/ПБТ

Завод «Титан-Полимер» достиг ключевого этапа реализации инвестиционного проекта по строительству второго производственного комплекса полиэтилентерефталата (ПЭТ) и полибутилентерефталата (ПБТ): предприятие получило более 75% технологического оборудования, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода.

Фото: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

Поставку осуществляют в соответствии с утверждённым графиком. На текущем этапе на площадку доставили ключевые узлы производственных линий, включая оборудование для процессов поликонденсации, систем транспортировки сырья и подготовки компонентов. Ранее предприятие получило основные производственные блоки и значительную часть вспомогательной инфраструктуры.

Проект направлен на расширение продуктовой линейки компании в сегменте инженерных пластиков и формирование дополнительной цепочки создания добавленной стоимости. Новый комплекс обеспечит выпуск высокомаржинальных полимеров ПЭТ и ПБТ, которые применяют в автомобилестроении, электротехнике и упаковочной индустрии.

Гранулят, произведённый на новом комплексе, станет сырьевой базой для Инжинирингового центра, где будут разрабатывать и производить композиционные материалы с заданными свойствами. Это позволит усилить кооперацию с промышленными предприятиями и расширить присутствие компании на рынке инженерных полимеров, отметили в пресс-службе завода.

Завершение поставок оборудования и переход к активной фазе строительно-монтажных работ запланировали на второе полугодие 2026 года.

«Поставка более чем трёх четвертей оборудования — важный этап в реализации проекта второго завода. Мы последовательно движемся в рамках утверждённого графика и обеспечиваем синхронизацию строительных и технологических процессов. Новый комплекс позволит существенно расширить наши производственные возможности и усилить позиции компании на рынке инженерных полимеров, в том числе в части импортозамещения и создания продукции с высокой добавленной стоимостью», - поделился генеральный директор завода «Титан-Полимер» Борис Табаев.
