Завод «Титан-Полимер» получил более 75% оборудования для строительства второго комплекса ПЭТ/ПБТ

Завод «Титан-Полимер» достиг ключевого этапа реализации инвестиционного проекта по строительству второго производственного комплекса полиэтилентерефталата (ПЭТ) и полибутилентерефталата (ПБТ): предприятие получило более 75% технологического оборудования, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода.

Поставку осуществляют в соответствии с утверждённым графиком. На текущем этапе на площадку доставили ключевые узлы производственных линий, включая оборудование для процессов поликонденсации, систем транспортировки сырья и подготовки компонентов. Ранее предприятие получило основные производственные блоки и значительную часть вспомогательной инфраструктуры.

Проект направлен на расширение продуктовой линейки компании в сегменте инженерных пластиков и формирование дополнительной цепочки создания добавленной стоимости. Новый комплекс обеспечит выпуск высокомаржинальных полимеров ПЭТ и ПБТ, которые применяют в автомобилестроении, электротехнике и упаковочной индустрии.

Гранулят, произведённый на новом комплексе, станет сырьевой базой для Инжинирингового центра, где будут разрабатывать и производить композиционные материалы с заданными свойствами. Это позволит усилить кооперацию с промышленными предприятиями и расширить присутствие компании на рынке инженерных полимеров, отметили в пресс-службе завода.

Завершение поставок оборудования и переход к активной фазе строительно-монтажных работ запланировали на второе полугодие 2026 года.