«Школа фермера» Псковской области приняла новых студентов

В Псковской области стартовал весенний поток «Школы фермера» – совместный образовательный проект Россельхозбанка и министерства сельского хозяйства России по ведению и запуску рентабельного агробизнеса. К учёбе приступили 30 человек по специализации «Агротуризм». Среди слушателей – восемь ветеранов СВО и членов их семей. Проект реализуется на базе Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото: Псковский региональный филиал Россельхозбанка

В Псковской области «Школа фермера» реализуется уже в четвертый раз. За предыдущие потоки она подготовила для сельского хозяйства региона 63 агрария.

«Обучение даст фермеру знания, необходимые для того, чтобы успешно запустить и вести новый для себя бизнес, минимизировав ошибки на старте. Это инвестиция в развитие, которая окупается за счет увеличения доходности хозяйства в целом», — отметил министр сельского хозяйства Псковской области Николай Романов.

В каждом регионе специализации выбираются исходя из потребности внутреннего рынка: таким образом, специалисты готовятся под удовлетворение спроса жителей конкретных субъектов.

«Агротуризм - это сложный бизнес. Нужно знать законодательство и основы гостеприимства, разбираться в управлении финансами и маркетинге, нужно уметь создавать и продавать впечатления. Слушатели «Школы фермера» получат комплекс знаний по созданию многоканального бизнеса, который позволит фермерам увеличить доход от продажи урожая или своей продукции», – сообщила директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка Анна Тарасенко.

Всего в новом потоке проекта участвуют 38 регионов России. В «Школу фермера» приоритетном порядке зачислены ветераны СВО и члены их семей.

«Школа фермера» – это интенсивный курс теоретического обучения на базе ведущих аграрных вузов, прохождение практики на успешных предприятиях по выбранной специальности, разработка бизнес-планов. Предполагается 150 часов теоретических занятий и 100 часов практики за 2,5 месяца. По итогам защиты студенты смогут получить диплом государственного образца.

С сентября 2020 года «Школа фермера» охватила 83 субъекта России в восьми федеральных округах и подготовила около 11 тысяч аграриев по 50 уникальным специализациям.