Резиденты ОЭЗ «Моглино»: кто развивает промышленность в Псковской области

Особая экономическая зона «Моглино» в Псковской области продолжает привлекать инвесторов и создавать новые рабочие места. Общий объём заявленных инвестиций резидентов составляет 34,7 млрд рублей, а количество заявленных рабочих мест — 1 772. Всего в ОЭЗ зарегистрировано 15 резидентов, из которых семь уже выпускают продукцию, а остальные находятся на различных стадиях реализации проектов, рассказали Псковской Ленте Новостей представители ОЭЗ.

Среди действующих производств выделяется якорный резидент «Титан-Полимер», занимающийся производством полиэтилентерефталата (ПЭТФ) и биаксиально‑ориентированной полиэтилентерефталатной плёнки (БОПЭТ). Компания вложила в проект 18,5 млрд рублей и создала 460 рабочих мест.

Рядом с ним работает «Псковский азотно-кислородный завод», который специализируется на выпуске промышленных газов — азота, аргона и кислорода. Объём осуществлённых инвестиций составил 2,6 млрд рублей, а предприятие обеспечило 27 рабочих мест для жителей региона.

«Синтез технолоджи» сосредоточилось на производстве монокристаллов углерода. Компания инвестировала в своё производство 291 млн рублей и сформировала 24 рабочих места.

Ещё одним резидентом стала компания «Нор‑маали», выпускающая лакокрасочные материалы. В проект вложено 553 млн рублей, а количество созданных рабочих мест достигло 37.

«Аст стим рус» развивает направление производства пищевых ингредиентов методом сублимационной сушки. Объём инвестиций компании составил 481 млн рублей, благодаря чему появилось 35 новых рабочих мест.

«Евробит» наладило производство полимерно‑битумного вяжущего (ПБВ). Несмотря на относительно небольшой объём инвестиций — 98 млн рублей, — компания внесла свой вклад в развитие инфраструктуры региона и создала 7 рабочих мест.

Ещё одно место среди резидентов занимает «Скрининг‑М», которое производит медицинские тестовые системы. Компания вложила в своё производство 258 млн рублей и обеспечила занятость 96 человек, что делает её одним из крупнейших работодателей среди перечисленных предприятий ОЭЗ.

На различных стадиях реализации находятся проекты следующих компаний:

«БетаМед» — планирует наладить производство медицинских изделий;

«Исма Тех» — займётся переработкой специй и пряностей;

«Транс‑Альфа Запад» — будет выпускать электробусы;

«Северо‑Западный Маслоэкстракционный завод» — планирует реализовать проект по созданию маслоэкстракционного (рапсового) завода;

«АКСИ‑ТЕХ» — запустит производство промышленных трубопроводов;

«Мапром базальт» — организует выпуск базальтовых теплоизоляционных плит;

«НТЦ развития технологий» — создаст производство композитных изделий для железнодорожного транспорта;

«Титан.Полимер.Инжиринг» — построит инжиниринговый центр с опытно‑промышленным производством.

Развитие этих компаний в рамках ОЭЗ «Моглино» не только укрепляет промышленный потенциал Псковской области, но и способствует росту занятости и притоку инвестиций в регион, заключили представители экономической зоны.