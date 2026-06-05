ВТБ предложил Wildberries неоклассику: зачем крупные отраслевые игроки объединились

Партнерство ВТБ и Wildberries — не просто технологический или маркетинговый союз, а попытка преодолеть фундаментальный иерархический разрыв между миром финансов и миром потребления. Такое философско-экономическое обоснование альянса в рамках ПМЭФ-2026 дал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Фотографии: пресс-служба ВТБ

Альянс с Wildberries Пьянов охарактеризовал как «рестарт розничного бизнеса». Ключевой мотив — получить доступ не только к десяткам миллионов клиентов, но и к технологическому ноу-хау, скорости и гибкости, которые присущи маркетплейсу и которых часто не хватает крупным банковским структурам. При этом Пьянов впервые детально объяснил, почему выбор пал именно на Wildberries, а не на другого гиганта. «Мы несколько раз это обсчитывали. Когда крупный банк знает количество транзакций своей клиентской базы и умножает это на предлагаемый партнерский тариф, получается, что это просто экономически не окупается», — раскрыл финансовую логику топ-менеджер.



Описывая ландшафт розницы, топ-менеджер прибег к яркой метафоре: классические банки — это «торговцы деньгами», а маркетплейсы уже поднялись на ступень выше, став «торговцами счастьем». Именно осознание этого разрыва, по его словам, и побудило ВТБ не пытаться догнать платформы в одиночку, имитируя экосистемность, а встать на путь глубокой интеграции с лидером рынка.

Пьянов назвал наличие в России сразу нескольких сильных маркетплейсов «уникальной роскошью», которой нет в других странах. Равномерное распределение рыночной силы, по его мнению, выгодно и потребителю, и регулятору. Сам же ВТБ, объединяя свой финансовый фундамент с «торговцем счастьем», рассчитывает стать «неоклассическим» банком — институтом, который научился конвертировать деньги в потребительскую радость, не теряя своей сути.