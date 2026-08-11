С 1 сентября в Псковской области вступают в силу новые правила маркировки кур, уток и гусей

С 1 сентября вступают в силу новые правила маркировки и учета домашней птицы – кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, страусов и других видов. Об этом сообщили в комитете по ветеринарии Псковской области.

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Для личных подсобных хозяйств с поголовьем более 10 голов срок постановки на учет – не позднее 1 сентября 2026 года. Для ЛПХ до 10 голов – не позднее 1 сентября 2029 года.

Маркирование проводится преимущественно групповым методом – на внешней стене помещения крепится табличка с информацией. Индивидуальное маркирование возможно по желанию владельца: кольцо на лапу, крыло-метка или микрочип. Новую птицу необходимо промаркировать не позднее семи календарных дней после выведения.

После маркировки владелец обязан в течение пяти рабочих дней подать сведения в ветеринарную службу для постановки на учет в системе «Хорриот» (компонент ФГИС «ВетИС»). При изменениях (убой, падеж, продажа) данные нужно обновить в течение пяти рабочих дней.

Для регистрации необходимо обратиться в государственную ветеринарную службу по месту жительства, где выдадут групповой номер для маркирования и проведут учет в электронном виде.

За несоблюдение сроков или правил маркировки предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ.