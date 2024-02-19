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С биркой за шкиркой

19.02.2024 10:01|ПсковКомментариев: 0

В сообществах сельских поселений Псковской области в соцсетях под грифом «Важная информация по учету животных» появились посты о том, что с 1 марта вводится маркировка домашнего скота — от коров до пчел. На животных будут повешены бирки и ошейники, под кожу вживлены чипы. Все это не эксперимент на добровольных началах — а обязанность селян, игнорирование которой приведет к штрафам. Испытавшие ошеломление деревенские жители мало что поняли и пока затаились. Надо ли маркировать котов и собак? Как повесить бирку на пчелу или курицу? Сколько это стоит? Будет ли полиция ходить с рейдами по дворам, переписывая неучтенных обитателей хлева? Неужели грядет новая коллективизация с изъятием «излишков»? Зачем вообще все это нужно? Ответы искала обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

 

Маркированные пчелы

Деревенские жители оказались озадачены, когда несколько дней назад в официальных пабликах прочитали информацию от администрации своих поселений:

«Крупный рогатый скот, лошади, овцы, козы и свиньи в личных подсобных хозяйствах подлежат индивидуальному маркированию не позднее 30 календарных дней после дня рождения, птица подлежат групповому маркированию не позднее 7 календарных дней после дня выведения, пчел не позднее 14 календарных дней после дня заселения улья».

Уже существующих в хозяйствах особей разрешено поставить на учет к осени. Животные получат уникальные номера, нанесенные на бирки, ошейники и чипы. Постановкой на учет занимается ветслужба района, делает она это безвозмездно.

Одним из поселений, разместившим у себя информацию, стала Островская волость. Возьмем ее для примера, чтобы понять настроения мелких аграриев и выяснить механизм маркировки.

Мы обратились за разъяснениями к главе волости Федору Дробышеву. Оказалось, что информацию прислала ветстанция, волость ее только распространила, работники местной администрации сами пребывают в обескураженном состоянии — как и селяне на вверенной территории. Никто не понимает, откуда вдруг взялась маркировка и чем она грозит хозяевам кур и лошадей.

«На селе многие люди живут подсобным хозяйством, оно их кормит и дает дополнительный заработок. Есть риск вызвать громадный негатив, - опасается Федор Дробышев. - Начали бы саму процедуру, повесили бы первые бирки — стало бы немного понятнее, что и как будет происходить. Пока что мы читаем про маркировку пчел. Как они себе это представляют? А куры? Забой бройлера на мясо происходит уже через три месяца, кролика — через три-пять месяцев. Клеймить — только денег тратить. Точно ли это бесплатно? Мне так не кажется».

Глава волости вспоминает, как во время недавней вспышки африканской чумы свиней хозяева просто не открывали ворота представителям администрации и ветслужбы, опасаясь изъятия животных. Такие же подозрения вызовет и маркировка, уверен опытный муниципальный служащий. Предвидит он и сложности другого рода. В ближайшее время поселениям предстоит оцифровка похозяйственных книг, где вписана, в том числе, скотина, живущая в личных подсобных хозяйствах. Ранее деревенские жители охотно делились информацией, так как потом на ее основе брали в волости справку для реализации продукции. Если на новую маркировку не выстроится очередь, встанет вопрос, переносить ли в электронную версию похозяйственных книг старые данные или запрашивать в ветслужбе новые, которые с большой долей вероятности окажутся неполными. Насколько вообще в этой ситуации можно будет опираться на данные книг.

А очереди, скорее всего, не выстроятся. Глава всего Островского района Дмитрий Быстров прямо называет грядущую маркировку утопией.

«У нас перепись населения с трудом проводят, не попасть в дом, люди не идут на контакт, - поясняет он. - Оперативно маркировка выполнена не будет. Одномоментно по щелчку: издали нормативный акт, и все пошли маркировать — так не бывает».

Дмитрий Быстров считает, что начинать информирование населения нужно было не к моменту введения обязательного учета, а сильно загодя, сопровождать процесс разъяснениями, социальной рекламой, возможно, бонусами для первых повесивших бирки на свой скот.

«Кто знает историю коллективизации, у тех дополнительные переживания. Надо объяснять людям, зачем это все. Если будет нормальная кампания по подготовке жителей, процесс будет потихоньку двигаться», - уверен глава муниципалитета.

Вопрос «Зачем?» повис в воздухе. Армен Мнацаканян, депутат Псковского областного Собрания, на чьем округе находится Островский район, предполагает, что одна из целей внедрения маркировки — контроль за утилизацией животных в случае гибели от заболеваний. Однако парламентарий в не меньшем удивлении от того, в какой форме информация подана крестьянам.

«Как простой человек, я понимаю, каким образом вешать бирки на коров или овец. Но на пчел? На каждую номер наклеивать?» - недоумевает Армен Мнацаканян.

Он напоминает другой пример из недавнего прошлого: учет домашнего скота в советское время, на основании которого на селян накладывался «натуральный сбор» в виде мяса, молока и яиц.

«Сейчас этого не будет, - уверен депутат, - но люди помнят. Мое мнение, что нужна предварительная разъяснительная работа. Надо рассказывать, для чего это делается. Главное, чтобы это людям руки не отбило. У нас и без того корову увидеть в деревнях — редкость. Надо на таких людей молиться, что дают возможность пить натуральное молоко. Дайте людям добро, пусть выращивают, кого хотят!»

700 тысяч штрафа

«Наплыва желающих не будет, это точно», - констатирует Светлана Родионова, начальник станции по борьбе с болезнями животных по Островскому, Палкинскому и Пыталовскому районам.

Маркировка животных — это новые требования, внесенные в закон «О ветеринарии». Конкретика содержится в «Ветеринарных правилах маркировки и учета животных», Минсельхоз утвердил их 3 ноября прошлого года. Самое важное, что нужно знать животноводам — за маркировкой следует обращаться на районную ветстанцию. Там за животным закрепят индивидуальный девятизначный номер, присвоенный Россельхознадзором. Крупный рогатый скот и лошадей маркируют индивидуально, прочую скотину (свиней, овец, коз, кур, гусей, кроликов, пчел) — групповым способом, а индивидуально только по решению владельца, например, если животное племенное. При групповом учете бирку вешают не на особь, а на общее помещение, где содержится вся группа: на курятник, на улей и т.д. Для каждого вида скота установлены свои даты, до которых должны быть промаркированы уже находящиеся на содержании животные. Для личных подсобных хозяйств это:
1 сентября 2024 года — крупный рогатый скот, свиньи;
1 марта 2025 года — лошади, пчелы;
1 сентября 2025 года — пушные звери;
1 сентября 2026 года — мелкий рогатый скот (овцы, козы), более 10 голов домашней птицы, более 10 голов кроликов;
1 сентября 2029 года — менее 10 голов домашней птицы, менее 10 голов кроликов.
Рыба и другие объекты аквакультуры в ЛПХ маркировке не подлежат.

Данные о поставленных на учет животных будут внесены в базу «РегАгро», созданную по аналогии с системами «ЕГАИС» для алкоголя или «Меркурий» для сельхозпродукции. Они будут отражать весь путь животного от рождения до смерти: когда родилось, номера родителей, масть, пол, как и с какой целью содержалось, какие получало лекарства, кто владелец.

По словам Светланы Родионовой все затевается ради безопасности.

«Из одного региона в другой везется группа животных, - приводит она пример. - Это все делается по электронным сопроводительным документам, которые мы выписываем. Если — тьфу-тьфу-тьфу — у нас африканская чума свиней, мы из нашего района ничего не сможем отправить даже в соседний район. Не будет, как сейчас: тихонечко чумного поросенка положили в багажник и увезли».

Маркировка поможет владельцам в случае заболевания животного. Сейчас ветеринар, вызванный к больной корове, чаще всего видит ее в первый раз. Какой возраст животного, чем оно раньше болело, сделаны ли прививки — все это уже будет в базе.

Маркировка исключит возможность бесконтрольного ввода в оборот мясной продукции и сокрытие падежа, добавляет Валерий Удалов, врио председателя областного комитета по ветеринарии.

«Если животное не зарегистрировано, после падежа недобросовестный владелец может биологические отходы утилизировать не должным образом: пойдет и закопает в лесном массиве. А это уже угроза распространения особо опасных заболеваний животных, - предупреждает он. - Когда возникают вспышки, мы вдруг узнаем, что в дальней деревне сто овец заболели оспой. Мы об их существовании знать не знали, а хозяева были не в курсе, что район неблагополучный по данному заболеванию, поэтому профилактических мер не принимали».

Валерий Удалов заверяет: постановка на учет, действительно, бесплатная, это прописано в законе. Владельцу нужно только купить чип или бирку по своему выбору. Чип стоит 90-150 рублей, бирка — 30-50 рублей. На каждой районной ветстанции сформирован небольшой запас бирок. Отдельно он останавливается на том факте, что маркировка затронет исключительно производящих животных, то есть дающих мясо, молоко, яйца, мед. Коты, собаки и прочие попугайчики в этот перечень не входят, получать на них бирки не нужно.

По хлевам и курятникам тоже никто ходить не будет. Постановка на учет носит уведомительный характер и происходит со слов владельца, условия содержания проверять сейчас не планируют. Не будет пока и рейдов для выявления незарегистрированных жильцов загонов.

Фиксация нарушений будет происходить другими способами. Например, ветеринарный пост на трассе остановит машину с неучтенным животным. За нарушение ветеринарно-санитарных правил владельцу будет грозить административная ответственность по статьям 10.6 и 10.8 КоАП. Вилка штрафа находится в пределах от 500 рублей до 700 000 рублей в зависимости от обстоятельств.

«Это мировая практика. В Беларуси еще десять лет назад была введена идентификация животных и маркировка, в европейских странах еще в 90-е годы. Мы одними из последних пришли к учету животных», - говорит Валерий Удалов.

Электронные базы данных охватывают все больше сфер. Создание системы учета домашнего скота было только вопросом времени. Не приходилось сомневаться, что личные подсобные хозяйства возьмут на контроль, в том числе, из-за той угрозы, которую они несут крупным производителям во время вспышек опасных заболеваний. Другое дело, что энтузиазма такая «перепись» у мелких животноводов точно не вызовет. Но под угрозой штрафов все рано или поздно придут к выполнению единых правил.

Юлия Магера

Теги: #сельское хозяйство
Источник: Псковская Лента Новостей
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