С биркой за шкиркой

В сообществах сельских поселений Псковской области в соцсетях под грифом «Важная информация по учету животных» появились посты о том, что с 1 марта вводится маркировка домашнего скота — от коров до пчел. На животных будут повешены бирки и ошейники, под кожу вживлены чипы. Все это не эксперимент на добровольных началах — а обязанность селян, игнорирование которой приведет к штрафам. Испытавшие ошеломление деревенские жители мало что поняли и пока затаились. Надо ли маркировать котов и собак? Как повесить бирку на пчелу или курицу? Сколько это стоит? Будет ли полиция ходить с рейдами по дворам, переписывая неучтенных обитателей хлева? Неужели грядет новая коллективизация с изъятием «излишков»? Зачем вообще все это нужно? Ответы искала обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.
Деревенские жители оказались озадачены, когда несколько дней назад в официальных пабликах прочитали информацию от администрации своих поселений:
«Крупный рогатый скот, лошади, овцы, козы и свиньи в личных подсобных хозяйствах подлежат индивидуальному маркированию не позднее 30 календарных дней после дня рождения, птица подлежат групповому маркированию не позднее 7 календарных дней после дня выведения, пчел не позднее 14 календарных дней после дня заселения улья».
Уже существующих в хозяйствах особей разрешено поставить на учет к осени. Животные получат уникальные номера, нанесенные на бирки, ошейники и чипы. Постановкой на учет занимается ветслужба района, делает она это безвозмездно.
Одним из поселений, разместившим у себя информацию, стала Островская волость. Возьмем ее для примера, чтобы понять настроения мелких аграриев и выяснить механизм маркировки.
Мы обратились за разъяснениями к главе волости Федору Дробышеву. Оказалось, что информацию прислала ветстанция, волость ее только распространила, работники местной администрации сами пребывают в обескураженном состоянии — как и селяне на вверенной территории. Никто не понимает, откуда вдруг взялась маркировка и чем она грозит хозяевам кур и лошадей.
Глава волости вспоминает, как во время недавней вспышки африканской чумы свиней хозяева просто не открывали ворота представителям администрации и ветслужбы, опасаясь изъятия животных. Такие же подозрения вызовет и маркировка, уверен опытный муниципальный служащий. Предвидит он и сложности другого рода. В ближайшее время поселениям предстоит оцифровка похозяйственных книг, где вписана, в том числе, скотина, живущая в личных подсобных хозяйствах. Ранее деревенские жители охотно делились информацией, так как потом на ее основе брали в волости справку для реализации продукции. Если на новую маркировку не выстроится очередь, встанет вопрос, переносить ли в электронную версию похозяйственных книг старые данные или запрашивать в ветслужбе новые, которые с большой долей вероятности окажутся неполными. Насколько вообще в этой ситуации можно будет опираться на данные книг.
А очереди, скорее всего, не выстроятся. Глава всего Островского района Дмитрий Быстров прямо называет грядущую маркировку утопией.
«У нас перепись населения с трудом проводят, не попасть в дом, люди не идут на контакт, - поясняет он. - Оперативно маркировка выполнена не будет. Одномоментно по щелчку: издали нормативный акт, и все пошли маркировать — так не бывает».
Дмитрий Быстров считает, что начинать информирование населения нужно было не к моменту введения обязательного учета, а сильно загодя, сопровождать процесс разъяснениями, социальной рекламой, возможно, бонусами для первых повесивших бирки на свой скот.
«Кто знает историю коллективизации, у тех дополнительные переживания. Надо объяснять людям, зачем это все. Если будет нормальная кампания по подготовке жителей, процесс будет потихоньку двигаться», - уверен глава муниципалитета.
Вопрос «Зачем?» повис в воздухе. Армен Мнацаканян, депутат Псковского областного Собрания, на чьем округе находится Островский район, предполагает, что одна из целей внедрения маркировки — контроль за утилизацией животных в случае гибели от заболеваний. Однако парламентарий в не меньшем удивлении от того, в какой форме информация подана крестьянам.
«Как простой человек, я понимаю, каким образом вешать бирки на коров или овец. Но на пчел? На каждую номер наклеивать?» - недоумевает Армен Мнацаканян.
Он напоминает другой пример из недавнего прошлого: учет домашнего скота в советское время, на основании которого на селян накладывался «натуральный сбор» в виде мяса, молока и яиц.
«Наплыва желающих не будет, это точно», - констатирует Светлана Родионова, начальник станции по борьбе с болезнями животных по Островскому, Палкинскому и Пыталовскому районам.
Данные о поставленных на учет животных будут внесены в базу «РегАгро», созданную по аналогии с системами «ЕГАИС» для алкоголя или «Меркурий» для сельхозпродукции. Они будут отражать весь путь животного от рождения до смерти: когда родилось, номера родителей, масть, пол, как и с какой целью содержалось, какие получало лекарства, кто владелец.
По словам Светланы Родионовой все затевается ради безопасности.
«Из одного региона в другой везется группа животных, - приводит она пример. - Это все делается по электронным сопроводительным документам, которые мы выписываем. Если — тьфу-тьфу-тьфу — у нас африканская чума свиней, мы из нашего района ничего не сможем отправить даже в соседний район. Не будет, как сейчас: тихонечко чумного поросенка положили в багажник и увезли».
Маркировка поможет владельцам в случае заболевания животного. Сейчас ветеринар, вызванный к больной корове, чаще всего видит ее в первый раз. Какой возраст животного, чем оно раньше болело, сделаны ли прививки — все это уже будет в базе.
Маркировка исключит возможность бесконтрольного ввода в оборот мясной продукции и сокрытие падежа, добавляет Валерий Удалов, врио председателя областного комитета по ветеринарии.
«Если животное не зарегистрировано, после падежа недобросовестный владелец может биологические отходы утилизировать не должным образом: пойдет и закопает в лесном массиве. А это уже угроза распространения особо опасных заболеваний животных, - предупреждает он. - Когда возникают вспышки, мы вдруг узнаем, что в дальней деревне сто овец заболели оспой. Мы об их существовании знать не знали, а хозяева были не в курсе, что район неблагополучный по данному заболеванию, поэтому профилактических мер не принимали».
Валерий Удалов заверяет: постановка на учет, действительно, бесплатная, это прописано в законе. Владельцу нужно только купить чип или бирку по своему выбору. Чип стоит 90-150 рублей, бирка — 30-50 рублей. На каждой районной ветстанции сформирован небольшой запас бирок. Отдельно он останавливается на том факте, что маркировка затронет исключительно производящих животных, то есть дающих мясо, молоко, яйца, мед. Коты, собаки и прочие попугайчики в этот перечень не входят, получать на них бирки не нужно.
Фиксация нарушений будет происходить другими способами. Например, ветеринарный пост на трассе остановит машину с неучтенным животным. За нарушение ветеринарно-санитарных правил владельцу будет грозить административная ответственность по статьям 10.6 и 10.8 КоАП. Вилка штрафа находится в пределах от 500 рублей до 700 000 рублей в зависимости от обстоятельств.
«Это мировая практика. В Беларуси еще десять лет назад была введена идентификация животных и маркировка, в европейских странах еще в 90-е годы. Мы одними из последних пришли к учету животных», - говорит Валерий Удалов.
Электронные базы данных охватывают все больше сфер. Создание системы учета домашнего скота было только вопросом времени. Не приходилось сомневаться, что личные подсобные хозяйства возьмут на контроль, в том числе, из-за той угрозы, которую они несут крупным производителям во время вспышек опасных заболеваний. Другое дело, что энтузиазма такая «перепись» у мелких животноводов точно не вызовет. Но под угрозой штрафов все рано или поздно придут к выполнению единых правил.
Юлия Магера