Эксперты прогнозируют рост спроса предпринимателей на реструктуризацию кредитов на 20%

Число обращений бизнеса за реструктуризацией кредитов может вырасти на 20–30% после атак на склады Wildberries, считают эксперты. Предприниматели, потерявшие товары, будут просить банки смягчить условия по займам, чтобы избежать роста долговой нагрузки.

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Банк России рекомендовал кредитным организациям помогать пострадавшим компаниям даже в тех случаях, когда они не имеют права на законные кредитные каникулы. Банкам предложено не начислять штрафы и пени, не требовать досрочного погашения долгов и проводить реструктуризацию без ухудшения кредитной истории заемщика.

В I квартале 2026 года число заявлений на реструктуризацию долгов малого и среднего предпринимательства снизилось на 16% — до 66 тысяч, следует из данных Центробанка. Однако во втором полугодии поток обращений может увеличиться. По оценке МВА-профессора бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексея Войлукова, рост составит около 20–25%. Как полагает финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин, число заявок вырастет больше — на 30%.

При этом одной реструктуризации может быть недостаточно: она помогает только с долгами и не компенсирует стоимость уничтоженной продукции, уверена экономист Ольга Гогаладзе. Предпринимателям могут потребоваться также налоговые льготы, оборотное финансирование и другие меры поддержки, пишут «Известия».