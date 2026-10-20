В налоговой рассказали псковичам, как рассчитывается налог на проценты по вкладам

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области обращает внимание, что в части налоговых уведомлений, полученных налогоплательщиками региона, появился раздел с налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Одним из оснований для включения расчета НДФЛ в уведомление является получение дохода в виде процентов по вкладам в банках, находящихся на территории РФ.

Специалисты управления напоминают - сам по себе банковский вклад налогом не облагается. Налогом облагается только доход, полученный в виде процентов, и только в том случае, если он превысил установленный законом необлагаемый лимит.

Лимит рассчитывается по формуле: один миллион рублей × максимальная ключевая ставка ЦБ РФ из действовавших на 1-е число каждого месяца отчетного года.

В 2025 году максимальная ключевая ставка составила 21%. Таким образом, необлагаемый доход составляет 210 000 рублей. То есть, если суммарный доход по всем вкладам за год не превысил 210 000 рублей, НДФЛ платить не нужно. Если доход оказался выше - налог рассчитывается только с суммы превышения.

К примеру, доход по вкладу в банке за 2025 год составил 260 000 рублей. В данном случае налоговая база рассчитывается следующим образом: 260 000 – 210 000 = 50 000 рублей. Ставка НДФЛ в данном случае составляет 13% (применяется при совокупном доходе до 2,4 млн рублей).

Сумма налога = 13% × 50 000 = 6 500 рублей.

Отметим, при расчёте учитываются все доходы по вкладам и счетам в российских банках за 2025 год, даже если вклад был открыт ранее, а проценты выплачены именно в 2025 году. При этом банки предоставляют сведения с разбивкой по годам начисления процентов, и налог рассчитывается отдельно по каждому году.

Подробная информация о начисленных банками процентах по вкладам, а также формула расчёта НДФЛ доступна в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС. Пользователи могут самостоятельно ознакомиться с деталями расчёта, что позволяет контролировать правильность начисления налога.

Более подробную информацию и разъяснения по вопросам включения НДФЛ с процентов по банковским вкладам в налоговое уведомление можно ознакомиться на промостранице «Налоговое уведомление 2026 года».