 
Экономика

Четыре муниципалитета Псковской области лидируют в уборке урожая

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Лилерами по темпам уборки урожая в этом году стали Пыталовский, Островский, Палкинский и Псковский муниципальные округа, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

«Несколько ниже темпы в Дедовичском, Дновском, Порховском муниципальных округах», - отметили в ведомстве.

Как отметили в региональном минсельхозе, основные сложности уборочной кампании были  связаны с неблагоприятными погодными условиями.

«Дожди в конце августа и в течение сентября привели к переувлажнению почвы, затруднили выход техники в поля и повлияли на сроки уборки урожая. Смещение сроков уборочных работ также отразилось на подготовке почвы и проведении сева озимых культур под урожай следующего года. Хозяйства использовали периоды благоприятной погоды, чтобы продолжить работы и минимизировать возможные потери»,- отметили в ведомстве.

Также дополнительным сдерживающим фактором стала ограниченность оборотных средств у части сельхозпроизводителей.

«Последствия сложного предыдущего сезона повлияли на финансовые возможности хозяйств, в том числе при закупке топлива, запасных частей и минеральных удобрений. Благодаря взаимодействию с руководством ООО «Псковнефтепродукт», удалось быстро отработать механизм обеспечения топливом наших аграриев в июле, когда ситуация с топливом была очень напряженной», - сообщили в министерстве.

Напомним, что в Псковской области продолжается уборочная кампания. В настоящее время зерновые культуры убраны на площади 28,3 тысячи гектаров, рапс - с 16,9 тысяч гектаров, картофель с площади 1,5 тысяч гектаров и овощи открытого грунта- с площади 0,3 тысячи гектара. 

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