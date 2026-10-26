 
Экономика

В Псковской области зерновые убраны с 28 тысяч гектаров

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В Псковской области зерновые культуры убраны на площади 28,3 тысяч гектаров, что составляет 90,2% от общей площади посева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, подводя предварительные итоги уборочной кампании этого года. 

В ведомстве также сообщили, что намолочено 128,2 тысячи тонн зерновых при средней урожайности 45,3 ц/га. Рапс убран с 16,9 тысяч гектаров (90,6 % от посевов), получено 40,7 тысяч тонн семян при урожайности 24,0 ц/га. Картофель накопан в объёме 51,2 тысяч тонн, с площади 1,5 тысяч гектаров (71,0 % от посадок), средняя урожайность - 344 ц/га. Овощи открытого грунта собраны в объёме 4,1 тысяч тонн,  с площади 0,3 тысячи гектара (33,0 % от посевов), средняя урожайность  - 135,0 ц/га.

«На 21 октября уборочные работы не закончены, по итогу планируется получить валовой сбор выше уровня прошлого года, в том числе зерновых и картофеля - ориентировочно на 25 %, рапса - в два раза. Окончательные итоги планируется подвести после сдачи отчетности сельскохозяйственными товаропроизводителями», - сообщили в министерстве. 
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