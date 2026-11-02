«PRO ДЕНЬГИ»: Кредитный рейтинг. Что это, как формируется и как его улучшить? 

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «PRO ДЕНЬГИ». Напомним, это цикл программ, в котором просто и доступно рассказывается о финансах - от бытовых привычек до понимания банковских продуктов. В каждом выпуске эксперт-практик, региональный управляющий «Альфа Банка» в Псковской области Ирина Баранова раскрывает какую-то определенную тему, а также дает практические советы и разоблачает распространенные мифы, связанные с темой финансов.

Сегодня речь пойдет про кредитный рейтинг. Что это такое? Из чего он формируется и чем отличается от «чёрного списка»? Какие действия улучшают кредитный рейтинг, а какие не работают? Что нужно сделать, чтобы не испортить кредитный рейтинг «по незнанию»?

Об этом и не только – в 12.42. Видеотрансляция будет доступна на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.