Представители Псковской области посетили IV Съезд министров экономического развития субъектов РФ

Минэкономразвития России совместно с правительством Москвы провели IV Съезд министров экономического развития субъектов Российской Федерации на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». В работе съезда приняли участие генеральный директор ОЭЗ «Моглино» Павел Соболь и представители правительства Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Моглино».

Фотографии: ОЭЗ «Моглино»

Съезд собрал рекордное количество участников из всех 89 субъектов страны, в том числе руководителей региональных правительств, институтов развития, инфраструктуры поддержки.

«Текущая ситуация, прогнозные оценки и задачи по восстановлению устойчивого экономического роста, поставленные президентом, требуют от нас командной работы, эффективных управленческих решений», — сказал министр экономического развития России Максим Решетников, подчеркнув, что такие решения всегда важно вырабатывать вместе с регионами. «Текущая ситуация, прогнозные оценки и задачи по восстановлению устойчивого экономического роста, поставленные президентом, требуют от нас командной работы, эффективных управленческих решений», — сказал министр экономического развития России Максим Решетников, подчеркнув, что такие решения всегда важно вырабатывать вместе с регионами.

На съезде поднимали вопросы социально-экономического развития регионов России. Участники получили оперативную обратную связь от Министерства экономического развития РФ по прогнозной и стратегической повестке развития экономики на федеральном и региональном уровнях. Также обсудили особенности текущего инвестиционного цикла и задачи нового; меры поддержки малого и среднего предпринимательства; национальную модель целевых условий ведения бизнеса; повышение производительности труда в регионах и развитие сектора креативной экономики.

«Одна из главных задач сегодня — запуск нового инвестиционного цикла, где у регионов ключевая роль», — подчеркнул Максим Решетников и призвал сфокусировать работу на приоритетных отраслях. «Это прежде всего поддержка внутреннего спроса, внедрение технологий — не просто разработка продукции, а создание условий для ее серийного производства и предоставления потребителям, а также грамотная работа с инструментами господдержки, с деловым климатом, с инфраструктурой для проектов, с самими проектами. Важно оценивать их окупаемость и способность компаний выполнять обязательства при текущих условиях финансирования», — пояснил он.

Министр добавил, что субъекты — не просто исполнители федеральных решений. «Успех структурных изменений определяется не масштабом и объемом централизованных мер, а тем, насколько точно они будут "приземлены“ в территориях», — заметил Максим Решетников. По его словам, при реализации плана необходимо учитывать местную специфику, бюджет, потребности бизнеса и жителей, а сделать это можно лишь на местах — там, где формируется инвестиционный климат, запускаются производства и создаются рабочие места.