Новые инвесторы должны стать налогоплательщиками Псковской области - Антон Мороз

Привлечение новых инвестиций, развитие строительного комплекса и спортивной инфраструктуры стали одними из основных направлений работы депутата Государственной Думы Антона Мороза совместно с исполнительной властью Псковской области. Об этом депутат рассказал в эфире радио «ПЛН.FM» (102.6).

По словам парламентария, после избрания в Государственную Думу он провел несколько рабочих встреч с главой региона, в ходе которых стороны обсудили задачи, требующие совместной работы законодательной и исполнительной власти. Среди приоритетов — продолжение развития спортивной инфраструктуры, строительного комплекса и привлечение новых инвестиций.

Особое внимание Антон Мороз предложил уделить качеству инвестиций и их влиянию на экономику региона. По его мнению, важно не просто привлекать компании для реализации отдельных проектов, но и создавать условия, при которых бизнес будет регистрироваться в Псковской области и пополнять местный бюджет.

«Мы обсуждали продолжение развития вопросов, связанных со спортивной тематикой, развитие строительного комплекса, возможное появление новых инвесторов на территории Псковской области, которые не просто будут инвестировать в регион, но будут являться налогоплательщиками на территории Псковского региона. Это очень важно для нас для того, чтобы выполнять бюджет в максимально возможном объеме, все-таки становиться более самостоятельным регионом с точки зрения финансирования», — рассказал Антон Мороз.

Депутат отметил, что рассматривает привлечение бизнеса не только как инструмент экономического развития, но и как возможность дополнительной поддержки социальных проектов. По его словам, компании, приходящие в регион, могут участвовать в реализации инициатив, требующих независимого финансирования, и оказывать помощь общественно значимым направлениям.

В качестве одного из возможных механизмов Антон Мороз назвал сотрудничество с компаниями, которые уже имеют опыт реализации инновационных проектов в других субъектах России. Такие организации могут переносить свои решения в Псковскую область, одновременно создавая здесь налоговую базу.

«Мы готовы компании, которые участвуют в развитии таких проектов на территории иных субъектов, принимать на территории Псковского региона, при этом с переводом этих компаний в систему налогообложения Псковской области. Компании, с одной стороны, будут оказывать серьезную поддержку развитию того или иного инновационного проекта на территории региона, при этом будут платить здесь денежные средства в бюджет как налогоплательщики, находящиеся на регистрационном счете Псковского региона, и оказывать социальную поддержку развитию различных проектов», — пояснил парламентарий.

По словам Антона Мороза, такой подход позволит одновременно решать несколько задач: внедрять современные технологии, привлекать дополнительные ресурсы в экономику и формировать условия для развития социальной инфраструктуры.

Гость студии подчеркнул, что обсуждение этих вопросов с губернатором стало частью более широкого взаимодействия федеральной и региональной власти. Депутат рассчитывает использовать возможности Государственной Думы для продвижения инициатив, которые могут дать Псковской области долгосрочный экономический эффект.