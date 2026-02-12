 
Церковь

В церкви Николы со Усохи в Пскове установили пожарную сигнализацию

В псковской церкви Николы со Усохи (XV–XVI вв.) — объекте культурного наследия — завершена установка и подключение пожарной сигнализации. Об этом сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Проект сигнализации разработала специализированная организация, имеющая лицензию Министерства культуры РФ. При монтаже главной задачей было сохранить исторические интерьеры храма. Работа велась в строгом соответствии с требованиями законодательства — федеральным законом №123, федеральным законом №73 и сводом правил СП 486.1311500.2020.

Теперь в случае возгорания сигнал автоматически поступит на пульт пожарной охраны — система обеспечивает круглосуточный мониторинг. Это существенно повышает уровень безопасности как для посетителей, так и для уникальных материальных ценностей, хранящихся в храме.

 

Установка сигнализации стала одним из завершающих этапов масштабной реставрации церкви. В ходе работ были воссозданы исторические объёмы двух приделов и паперти со стороны главного входа. Здание оснастили современной инженерной инфраструктурой: автономной газовой котельной, полами с подогревом и системой вентиляции.

Сейчас в храме ведётся регулировка температурно‑влажностного режима — это необходимо для бережной эксплуатации древнего памятника, сохранения иконостаса и деревянных предметов интерьера. Стены здания постепенно просушиваются.

Все реставрационные работы уже завершены. В ближайшее время специалисты приступят к благоустройству прилегающей территории.

