В псковской церкви Николы со Усохи завершили установку светильников

В псковской церкви Николы со Усохи завершили установку светильников во всех главных помещениях, сообщили Псковской Ленте Новостей в организации «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)»

Паникадило разместили в четверике, а люстры установили в южном и северном приделах. Бра подключили ко всем источникам электричества и укрыли от пыли до полного завершения работ.

В приделах завершаются работы по подготовке стен и потолков к покраске. Также смонтировали двери, выполненные по историческим аналогам. Двери отличаются друг от друга в каждом помещении: снаружи они имеют ковку, а внутри отделаны натуральным деревом.

Кончанский храм, посвященный Николаю Чудотворцу, в древности был вторым по величине в Пскове после Троицкого кафедрального собора. Храм имел несколько строительных периодов, начиная с XV века, и неоднократно подвергался пожарам. Он сильно пострадал во время Великой Отечественной войны, рассказали реставраторы. 

 

Масштабное обновление церкви продолжалась три года. Завершение работ запланировано на ближайшее время. 

