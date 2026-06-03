Псковская область поделится опытом реставрации объекта ЮНЕСКО на всероссийском конкурсе

Псковская область представит опыт по реставрации и сохранению объекта всемирного наследия «Церковь Николы со Усохи» на федеральном конкурсе «Культурное наследие регионов России». Об этом министр культурного наследия Вадим Нэдик доложил губернатору Михаилу Ведерникову на рабочей встрече, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Руководитель профильного регионального министерства рассказал, что Псковская область представит масштабный проект комплексной реставрации в номинации «Реализованные проекты реставрации объектов архитектурного и ландшафтного наследия и приспособления их к современным условиям».

Церковь Николы со Усохи представляет собой образец псковской архитектурной школы 16 века и внесен в список Всемирного наследия. В ходе работ отреставрированы стены, крыша и барабан, воссозданы северная и южная галереи, западное крыльцо и часть проемов, а также исторический интерьер церкви. На объекте проведены новые инженерные сети, установлена автономная газовая котельная и вентиляционная система. Оборудование отвечает самым современным требованиям и обеспечит поддержание температурно-влажностного режима, который необходим для сохранения уникальных интерьеров памятника, отметили в правительстве.

Конкурс состоится в Ростове-на-Дону в рамках Девятого всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие», организованного Союзом архитекторов России при поддержке Министерства культуры РФ. Тема фестиваля этого года — «Развитие городов России: инновационные подходы к сохранению наследия».