 
Церковь

Псковская область поделится опытом реставрации объекта ЮНЕСКО на всероссийском конкурсе

0

Псковская область представит опыт по реставрации и сохранению объекта всемирного наследия «Церковь Николы со Усохи» на федеральном конкурсе «Культурное наследие регионов России». Об этом министр культурного наследия Вадим Нэдик доложил губернатору Михаилу Ведерникову на рабочей встрече, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Руководитель профильного регионального министерства рассказал, что Псковская область представит масштабный проект комплексной реставрации в номинации «Реализованные проекты реставрации объектов архитектурного и ландшафтного наследия и приспособления их к современным условиям».

Церковь Николы со Усохи представляет собой образец псковской архитектурной школы 16 века и внесен в список Всемирного наследия. В ходе работ отреставрированы стены, крыша и барабан, воссозданы северная и южная галереи, западное крыльцо и часть проемов, а также исторический интерьер церкви. На объекте проведены новые инженерные сети, установлена автономная газовая котельная и вентиляционная система. Оборудование отвечает самым современным требованиям и обеспечит поддержание температурно-влажностного режима, который необходим для сохранения уникальных интерьеров памятника, отметили в правительстве. 

Конкурс состоится в Ростове-на-Дону в рамках Девятого всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие», организованного Союзом архитекторов России при поддержке Министерства культуры РФ. Тема фестиваля этого года — «Развитие городов России: инновационные подходы к сохранению наследия».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Нэдик Вадим Анатольевич

Нэдик Вадим Анатольевич

Министр культурного наследия Псковской области.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026