Завершена реставрация церкви Николы со Усохи в Пскове

Полный комплекс реставрационных работ выполнен в церкви Николы со Усохи — памятнике архитектуры из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ведется подготовка к приемке выполненных работ, сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

На объекте культурного наследия специалистами укреплены стены и фундаменты. Воссозданы исторические объемы северного и южного приделов, паперти. Также раскрыты и сохранены заложенные ранее оконные проемы в четверике. Они были обнаружены в ходе реставрационных работ, после удаления штукатурки.

Кроме того, отреставрирован декоративный орнамент на фасадах и барабанах храма, заменены все столярные заполнения, установлены двери, выполненные по индивидуальному заказу по историческим аналогом.

На объекте проведены новые инженерные сети, установлена автономная газовая котельная и вентиляционная система. Оборудование отвечает самым современным требованиям. Обеспечит поддержание температурно- влажностного режима необходимого для сохранения уникальных интерьеров памятника.

Ранее была завершена реставрация звонницы. Заменена стропильной системы кровли, выполнено покрытие оцинкованным железом с красочным покрытием.

В конце 2023 года храм святителя Николая (со Усохи) был закрыт на глобальную реставрацию, включающую понижение грунтового слоя вокруг храма, раскрытие и пристройку исторических галерей по его периметру, полную замену штукатурного слоя и полов, а также благоустройство прилегающей территории.

Археологические исследования помогли установить исторические контуры приделов храмов, о которых писал выдающийся архитектор Ю. П. Спегальский. Ю. П. Спегальский пишет, что церковь подвергалась неоднократным переделкам в XVII—XIX вв. Он считает, что в конце XVII в. первоначальное восьмискатное покрытие основного объема храма и его придела было переделано на четырехскатное. Тогда же были перекрыты сводами боковые притворы, а с запада пристроено новое каменное крыльцо и переделаны окна.

По заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» выполнена реставрация уникального памятника архитектуры. Работа, начатая Ю. А. Спегальским сразу после Великой Отечественной войны, продолженная в 60-е годы прошлого века совместно с Б. С. Скобельцыным, В. А. Лебедевой, завершена.