Молебен об успешном начале учебного года пройдет в Великих Луках

Молебен об успешном начале учебного года состоится в Свято-Вознесенском кафедральном соборе и храме святителя Тихона в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Богослужение состоится 30 августа в 11:00. Свято-Вознесенский кафедральный собор располагается на улице Карла Либкнехта, 5В, а храм святителя Тихона на улице Гражданской, 18, к.1.

Напомним, с 1 сентября 2026 года в российских школах продолжается масштабный проект «Мелодии вместо звонков» - начало и конец уроков будут объявлять популярные мелодии и произведения современных и советских авторов.