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Вместо звонков с 1 сентября в школах зазвенят мелодии

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С 1 сентября 2026 года в российских школах продолжается масштабный проект «Мелодии вместо звонков» - начало и конец уроков будут объявлять популярные мелодии и произведения современных и советских авторов. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

«Министерство просвещения Российской Федерации с 1 сентября продолжает масштабный проект "Мелодии вместо звонков", который охватит все регионы. Начало и конец уроков будут объявлять популярные мелодии и произведения современных и советских авторов», - говорится в сообщении.

В течение учебного года традиционные звонки заменяют фрагменты популярных и классических произведений. Мелодии каждого месяца посвящены определенной памятной дате.

Например, в сентябре в школах прозвучат добрые и вдохновляющие песни о школе, знаниях, учителях, дружбе и новых открытиях. Среди них - «Дважды два - четыре» на слова Михаила Пляцковского и музыку Владимира Шаинского в исполнении Большого детского хора имени Виктора Попова, а также современная «Песня Первых» Дениса Майданова в исполнении автора, Константина Томилина, детского музыкального театра «Домисолька» и Всероссийского сводного хора Первых, пишет ТАСС

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