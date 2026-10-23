Клирик Псковской епархии избран епископом Енисейским

Клирик Псковской епархии, иеромонах Пантелеимон (Ледин) избран епископом Енисейским и Лесосибирским. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в епархии.

Фото: Псковская епархия

22 октября в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Священного Синода Русской православной церкви.

«Члены Священного Синода имели суждение о положение дел в Енисейской и Лесосибирской епархии и постановили: преосвященным Енисейским и Лесосибирским избрать иеромонаха Пантелеимона (Ледина), клирика Псковской епархии», - рассказали в епархии.

Место наречения и хиротонии иеромонаха Пантелеимона (Ледина) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставили на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.