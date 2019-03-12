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Историю сельских храмов и их роль в образовательно-культурной жизни России обсудят на конференции в Изборске

19-20 марта в Государственном историко-архитектурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике «Изборск» и в его филиале «Музей истории города Печоры» пройдёт I Международная научно-практическая конференция «Сельские храмы. Незабытое».

Конференция приурочена к 150-летию со дня рождения преподобного Симеона (Желнина), святого Псково-Печерского (1869-1960), 275-летию со дня рождения русского историка, коллекционера российских древностей и храмостроителя Алексея Ивановича Мусина-Пушкина (1744-1817), 90-летию со дня рождения архитектора-реставратора Михаила Ивановича Семёнова (1929-1996), Году детского туризма в рамках Десятилетия детства в России (Указ Президента РФ от 29 мая 2017 года № 240) и Международному десятилетию сближения культур под эгидой ООН (2013-2022).

Среди основных тем конференции - история сельских храмов и их вклад в культурную жизнь и развитие региона, роль сельских храмов в воспитании детства и юношества; увековечивание памяти об архитектурно-духовных центрах сельской местности; культурные и правовые аспекты существования сельских храмов; сельские храмы как объекты религиозного, событийного и культурного туризма.

Заседания и мероприятия конференции:

19 марта – Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск», д. Изборск.

– Пленарное заседание «Подвижники сельских храмов в России».

20 марта – Музей истории города Печоры.

– Пленарное заседание «Сельская Держава Духа», приуроченное к 150-летию со дня рождения преподобного Симеона (Желнина), святого Псково-Печерского.

Участникам конференции будет предложена культурная программа. В дни конференции откроются две выставки. Выставка «Сельские храмы России» подготовлена мастерской церковно-исторической живописи Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина под руководством профессора А. К. Крылова. «У родных святынь» - выставка из фондов Государственного музея-заповедника «Изборск» и семейных архивов жителей Изборска и Печор.

Организаторы научно-практической конференции: Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск»; Мастерская церковно-исторической живописи Российской академии художеств. Поддержку и участие осуществляют Комитет Псковской области по культуре и Образовательно-паломнический центр «Град светлый» (Санкт-Петербург).