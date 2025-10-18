Выставка иконописной школы «Киноварь» откроется в Пскове

В библиотеке имени Ивана Василева в Пскове стартовала серия выставок под названием «Свет Рождества», посвященная культурному и духовному наследию православной иконописи. В воскресенье, 21 декабря, в 13:00 состоится торжественное открытие выставки иконописной школы «Киноварь» — «Образ», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.
На выставке будут представлены работы иконописной мастерской, возглавляемой Надеждой Прокопчук — педагогом, художником и иконописцем, выпускницей Свято-Тихоновского университета. Ученики мастерской продолжают традиции как псковской, так и московской иконописной школы, бережно сохраняя и развивая их в контексте современных художественных тенденций.
Мастерская «Киноварь» была открыта в 2024 году, и на данный момент более десяти учеников из Пскова и Псковского округа активно участвуют в ее деятельности. Матушка Надежда не только передает практические навыки иконописи, но и глубоко погружает своих учеников в теоретические аспекты и историческую эволюцию иконописного искусства.
Посетители также смогут обсудить возможность заказа собственных икон, что станет важным аспектом взаимодействия с мастерской и углубления знаний в области иконописи.