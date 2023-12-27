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Митрополит Тихон поздравил православных с наступающим Рождеством

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) поздравил православных с наступающим Рождеством на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Дорогие о Господе братья и сестры! С праздником Рождества Христова! Всемогущий Бог родился в далеком Вифлееме только для того, чтобы однажды войти в душу каждого из нас. Наполнить ее Божественной силой, вершащей победу добра над всяким злом, вплоть даже до всепобедного торжества над нашей смертью. Пусть же сегодня свершится главное событие нынешнего праздника: наши сердца в сокровенной своей глубине с верой и любовью встретят Христа Спасителя – Самого близкого и родного, Самого всемогущего и милосердного из всех, кого мы встретили на нашем жизненном пути», - сказал он в поздравлении.

Напомним, сегодня, 6 января, православные отмечают Рождественский сочельник, канун Рождества.