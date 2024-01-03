Общество

Рождественский сочельник отмечают православные

Вечер 6 января — Рождественский сочельник, канун Рождества. В народе его также называют «коляды».

Значение святой ночи появления на свет Богомладенца Христа столь велико, что даже ход новой истории и наше летосчисление мы сегодня ведем именно от Рождества Христова. На Руси же этот праздник был особенно любим, пишет calend.ru.

Сочельник — навечерие Рождества Христова, заключительный день Рождественского поста. Традиционно в этот день в пищу можно было принимать лишь так называемое сочиво — размоченные зерна пшеницы с медом и фруктами. Эта традиция и дала название празднику.