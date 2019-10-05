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49 регионов, благоустроенные улицы и монастыри, тысячи добрых сердец: в Псковской области подводят итоги проекта «Волонтеры культуры»

В каких единицах измеряется человеческая доброта? Наверное, в количестве добрых дел, в труде, который совершается по зову сердца. Этим летом жители Пскова, Изборска, Печор стали свидетелями, а некоторые - и участниками, беспрецедентного доброго проекта «Волонтеры культуры», инициированного Министерством культуры РФ и поддержанного Псковской епархией. Две недели назад завершилась последняя смена, а значит - самое время подводить итоги и строить планы на будущее.

Сухие цифры: около 1600 человек, 49 регионов, 8 смен, а за ними - множество дел, знаний, новых открытий, мыслей и чувств. Для Псковского региона опыт стал уникальным: проекты подобного уровня прежде не затрагивали область. Суметь организовать работу, интересные встречи, мастер-классы, экскурсии и досуг людей разных возрастов, взглядов и профессий, разместить их с комфортом и всеми удобствами, в конце концов - просто накормить их! - задача не из простых. Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что Псковская епархия с такими задачами справляется. Более того - с успехом привлекает к сотрудничеству многочисленных партнеров-помощников: областные власти, администрации муниципалитетов, музейщиков, историков, экскурсоводов, ремесленников, общественников, известных художников и музыкантов.

В течение трех месяцев - с 15 июля по 15 сентября - волонтеры со всех уголков страны трудились в Псково-Печорском, Спасо-Елеазаровском, Снетогорском монастырях, в Государственном музее-заповеднике «Изборск», благоустраивали центр города Печоры - улицы Мира, Псковскую, Рижскую, Международную, Октябрьскую площадь. Без преувеличения можно говорить о том, что эти месяцы в лучшую сторону изменили внешний облик святынь Псковской земли. Дни, проведенные в Печорах, изменили и самих «волонтеров культуры».

ПЕЧОРЫ

В Свято-Успенском Псково-Печорском монастыре за время реализации проекта были проведены следующие работы: прополка клумб, стрижка кустов, выравнивание почвы, выкорчевывание камней, очистка стен от мха, уборка природного мусора, уборка сена, очистка металлического забора от старой краски, посадка цветов в цветочницы, очистка стен в иконописном помещении, уборка лестницы (Святая горка), прополка клумб, высадка саженцев кустарников, цветов, удаление порослей самосева на склонах в монастыре.

В этом перечне, далеко не полном, - обычные, казалось бы, дела, но сил на них зачастую попросту не хватает. Благодаря трудам волонтеров и братии к престольному празднику Успения монастырь сиял ухоженностью и красотой, поражая многочисленных паломников и гостей, вызывая неподдельную гордость местных жителей и псковичей.

Монах Псково-Печерского монастыря, о.Арсений: «От имени всей братии волонтеров хочу поблагодарить всех тех, кто трудился, кто приехал сюда, кто заложил красивый мощный фундамент, кто отдавал частичку себя в беседах со мной, со всей братией, в свою очередь каждый из нас отдавал частичку своего сердца каждому из вас, тем самым оставив огромный красивый след. Вы трудились не только для монастыря и для братии и для себя. Прежде всего, вы делали красоту для Божией Матери - это обязательно нужно помнить, потому что этот труд является самым главным трудом - труд для Бога».

Жизнь в Печорах вернула многим волонтерам именно эту, подчас забываемую в повседневности, сторону бытия - духовную. Беседы с братией обители, новыми друзьями из других городов России, знакомство с удивительными по своей красоте и исторической энергетике местами - все это как будто открыло шлюзы в сердцах людей, из которых хлынул целый поток эмоций и ощущений, совершенно необходимых для роста внутренних ресурсов души.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон: «Такие замечательные молодые люди и девушки. Они совершенно удивительные. Они умеют открывать для себя новый мир. По исторической памяти - абсолютно родной мир. И вот, когда это видишь, когда это видишь в лицах людей, их общение, то это, конечно, совершенно потрясающе».

На улицах Печор волонтеры помогли муниципалитету с делами, до которых, что называется, «не доходили» руки: вырубили кустарники и очистили печорские склоны от валежника, разобрали старые заборы, очистили скамейки и поребрики, окрасили ограждения, убрали мусор - по сути, умыли лицо города, встречающего ежедневно тысячи туристов.

Николай Крутов, руководитель проекта «Волонтёры наследия» в г. Печоры: «Ребята уже сотворили невероятное, город Печоры просто преобразился. Мы на постоянной основе получаем отзывы, в том числе и от иностранцев, которые туда приезжают, так как город пограничный. В этом году мы можем наблюдать всплеск интереса».

ИЗБОРСК

Благодарность волонтерам жители Изборска разместили на странице «Музей-заповедник «Изборск» в соцсети Вконтакте. «В Изборске за два месяца была благоустроена территория Изборской крепости и Словенских ключей, были очищены от самосева склоны Жеравьевой горы, земляной вал на Труворовом городище, покрашен причал на Городищенском озере, были высажены цветы во двориках купеческих усадеб и музейном квартале, - отмечают успехи волонтеров в Изборске. - Вывезено на тракторе 15 прицепов вырубленного самосева; 53 прицепа скошенной травы. Выполото от сорняков 597 метров дорожек, высажено 120 цветов. Для волонтеров проведено 37 экскурсий».

В благодарности отмечается, что волонтеры для Изборска - это не только рабочие руки, это огромные сердца добрых друзей, мощная сила и помощь для маленького музея. И, конечно же изборяне напомнили волонтерам о древней примете: кто испил воды из Словенских ключей, обязательно еще вернется на изборскую землю.

Александр Голышев, исполняющий обязанности генерального директора объединенного Псково-Изборского музея-заповедника: «Прекрасная практика, прекрасная идея! Всегда в хозяйстве делаются главные вопросы, а на второстепенные не хватает ни времени, ни сил, ни рук. Если мы говорим об Изборске, то помощь волонтеров была просто неоценима. Даже сами изборяне увидели, насколько красивым становится их деревня. То же самое произошло и в Печорах. Нет у муниципалитета денег содержать свой город в надлежащем состоянии. А «Волонтеры культуры» как раз все это сделали. Мы говорим о чисто хозяйственном аспекте. Но ведь и ребята, которые поработали в этих местах, сами никогда не будут мусорить в другом месте. Они будут чувствовать ответственность за эту красоту, старину, будет желание помогать другим. Это очень здорово. Я уже в этом вижу не столько важность для тех, у кого убирают, а для тех ребят, которые в это вовлечены. Они станут настоящими волонтерами, культурологически образованными. Вспомните их восторги от встречи с монахами - они впервые их увидели, узнали, что они очень яркие, одухотворенные. Ну где еще они это могут увидеть?»

СНЕТОГОРСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Стоит заметить, что изначально «Волонтеры культуры» трудились в Печорах и Изборске, другие объекты не входили в орбиту их деятельности. Тем не менее, когда о проекте узнали во всем регионе и увидели, что этот проект - не для галочки, что он реально работает, организаторам посыпались просьбы о помощи. В частности, такая просьба поступила из Снетогорского монастыря, древней святыни Пскова. Конечно же, волонтеры не могли не откликнуться на зов. Так в тихой обители появились шумные деятельные помощники.

Как рассказали нам в обители, волонтеры им очень помогли. Они с готовностью и радостью откликались на просьбы монахинь: помогли с окраской ограды, с уборкой урожая.

В общей сложности за месяцы волонтерства в обители были проведены следующие работы: прополка зеленых насаждений, подсыпка клумб, уборка мусора, посадка цветов, очистка ограждений забора от старой краски, покраска забора, уборка и распил ветровала, обрезка кустарников.

ЕЛЕАЗАРОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ

«Нашедшему сие послание на бересте даруем звание железный дровосек. Чтоб звание получить, надо яблоню сию выкорчевать, сделать селфи и выложить в группу ВКонтакте «Волонтеры наследия». Любящий вас 5,4 отряд и Сашенька». Вот такое послание для будущих поколений - по примеру строителей БАМа и студентов, отправлявшихся на целину, оставили в земле Спасо-Елеазаровского монастыря будущим поколениям добровольцы проекта Минкульта.

Но шутки шутками, а сделано руками волонтеров тоже было немало. Прополка и сбор сорняков, распил старых деревьев, выкорчевывание пней, посадка кустарников и цветов, покраска стен - все это наравне с монахинями, которые ребят принимали радушно и гостеприимно.

Марина Бригатова, Нижний Новгород: «Во второй день мы направились в Спасо-Елиазаровский монастырь, расположенный недалеко от Псковского озера. Там волонтеров ждали радушные монахини, которые первым делом накормили нас вкуснейшим молочным завтраком, а потом предложили помочь в неотложных делах: прополоть клумбу, покрасить забор, вынести старую мебель. Все эти послушания были нам только в радость. А потом была увлекательная экскурсия по территорию обители, которая считается колыбелью псковского монашества. Этот монастырь занимает особое место в мировой истории. Именно сюда в XV веке была передана из Константинополя Царьградская икона Божией Матери. Здесь столетие спустя старец Филофей сформулировал идею вселенской ответственности России за православие, за человечество: «Два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не быти» (по материалам публикации «Семь благодатных дней» https://www.vyksa-eparhia.ru/publikacii/sem_blagodatnyh_dnej/).

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Программа «Волонтеры культуры» рассчитана на шесть лет. Пока неизвестно, будет ли меняться география проекта, но, возможно, Печоры останутся в списке регионов, так как опыт оказался очень успешным. И это не может не радовать. Эту мысль ярко выразил Александр Голышев: «Когда начался этот проект, я почему-то вспомнил сразу Никиту Михалкова, который десять лет назад предлагал навести порядок в стране («Надо просто прибраться в стране. Мы живем в чудовищной грязи, в ужасающих дорогах, и мы к этому привыкли, принюхались к этому, мы этого не замечаем» - от ред.). Мне кажется, это очень сочетается с идеей проекта. Убираться в стране мы должны не только по субботникам, но всегда. «Волонтеры культуры» - прекрасное решение!»