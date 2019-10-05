49 регионов, благоустроенные улицы и монастыри, тысячи добрых сердец: в Псковской области подводят итоги проекта «Волонтеры культуры»

В каких единицах измеряется человеческая доброта? Наверное, в количестве добрых дел, в труде, который совершается по зову сердца. Этим летом жители Пскова, Изборска, Печор стали свидетелями, а некоторые - и участниками, беспрецедентного доброго проекта «Волонтеры культуры», инициированного Министерством культуры РФ и поддержанного Псковской епархией. Две недели назад завершилась последняя смена, а значит - самое время подводить итоги и строить планы на будущее.
Сухие цифры: около 1600 человек, 49 регионов, 8 смен, а за ними - множество дел, знаний, новых открытий, мыслей и чувств. Для Псковского региона опыт стал уникальным: проекты подобного уровня прежде не затрагивали область. Суметь организовать работу, интересные встречи, мастер-классы, экскурсии и досуг людей разных возрастов, взглядов и профессий, разместить их с комфортом и всеми удобствами, в конце концов - просто накормить их! - задача не из простых. Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что Псковская епархия с такими задачами справляется. Более того - с успехом привлекает к сотрудничеству многочисленных партнеров-помощников: областные власти, администрации муниципалитетов, музейщиков, историков, экскурсоводов, ремесленников, общественников, известных художников и музыкантов.
В течение трех месяцев - с 15 июля по 15 сентября - волонтеры со всех уголков страны трудились в Псково-Печорском, Спасо-Елеазаровском, Снетогорском монастырях, в Государственном музее-заповеднике «Изборск», благоустраивали центр города Печоры - улицы Мира, Псковскую, Рижскую, Международную, Октябрьскую площадь. Без преувеличения можно говорить о том, что эти месяцы в лучшую сторону изменили внешний облик святынь Псковской земли. Дни, проведенные в Печорах, изменили и самих «волонтеров культуры».
ПЕЧОРЫ
В Свято-Успенском Псково-Печорском монастыре за время реализации проекта были проведены следующие работы: прополка клумб, стрижка кустов, выравнивание почвы, выкорчевывание камней, очистка стен от мха, уборка природного мусора, уборка сена, очистка металлического забора от старой краски, посадка цветов в цветочницы, очистка стен в иконописном помещении, уборка лестницы (Святая горка), прополка клумб, высадка саженцев кустарников, цветов, удаление порослей самосева на склонах в монастыре.
В этом перечне, далеко не полном, - обычные, казалось бы, дела, но сил на них зачастую попросту не хватает. Благодаря трудам волонтеров и братии к престольному празднику Успения монастырь сиял ухоженностью и красотой, поражая многочисленных паломников и гостей, вызывая неподдельную гордость местных жителей и псковичей.
Жизнь в Печорах вернула многим волонтерам именно эту, подчас забываемую в повседневности, сторону бытия - духовную. Беседы с братией обители, новыми друзьями из других городов России, знакомство с удивительными по своей красоте и исторической энергетике местами - все это как будто открыло шлюзы в сердцах людей, из которых хлынул целый поток эмоций и ощущений, совершенно необходимых для роста внутренних ресурсов души.
На улицах Печор волонтеры помогли муниципалитету с делами, до которых, что называется, «не доходили» руки: вырубили кустарники и очистили печорские склоны от валежника, разобрали старые заборы, очистили скамейки и поребрики, окрасили ограждения, убрали мусор - по сути, умыли лицо города, встречающего ежедневно тысячи туристов.
ИЗБОРСК
Благодарность волонтерам жители Изборска разместили на странице «Музей-заповедник «Изборск» в соцсети Вконтакте. «В Изборске за два месяца была благоустроена территория Изборской крепости и Словенских ключей, были очищены от самосева склоны Жеравьевой горы, земляной вал на Труворовом городище, покрашен причал на Городищенском озере, были высажены цветы во двориках купеческих усадеб и музейном квартале, - отмечают успехи волонтеров в Изборске. - Вывезено на тракторе 15 прицепов вырубленного самосева; 53 прицепа скошенной травы. Выполото от сорняков 597 метров дорожек, высажено 120 цветов. Для волонтеров проведено 37 экскурсий».
В благодарности отмечается, что волонтеры для Изборска - это не только рабочие руки, это огромные сердца добрых друзей, мощная сила и помощь для маленького музея. И, конечно же изборяне напомнили волонтерам о древней примете: кто испил воды из Словенских ключей, обязательно еще вернется на изборскую землю.
СНЕТОГОРСКИЙ МОНАСТЫРЬ
Стоит заметить, что изначально «Волонтеры культуры» трудились в Печорах и Изборске, другие объекты не входили в орбиту их деятельности. Тем не менее, когда о проекте узнали во всем регионе и увидели, что этот проект - не для галочки, что он реально работает, организаторам посыпались просьбы о помощи. В частности, такая просьба поступила из Снетогорского монастыря, древней святыни Пскова. Конечно же, волонтеры не могли не откликнуться на зов. Так в тихой обители появились шумные деятельные помощники.
Как рассказали нам в обители, волонтеры им очень помогли. Они с готовностью и радостью откликались на просьбы монахинь: помогли с окраской ограды, с уборкой урожая.
В общей сложности за месяцы волонтерства в обители были проведены следующие работы: прополка зеленых насаждений, подсыпка клумб, уборка мусора, посадка цветов, очистка ограждений забора от старой краски, покраска забора, уборка и распил ветровала, обрезка кустарников.
ЕЛЕАЗАРОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ
«Нашедшему сие послание на бересте даруем звание железный дровосек. Чтоб звание получить, надо яблоню сию выкорчевать, сделать селфи и выложить в группу ВКонтакте «Волонтеры наследия». Любящий вас 5,4 отряд и Сашенька». Вот такое послание для будущих поколений - по примеру строителей БАМа и студентов, отправлявшихся на целину, оставили в земле Спасо-Елеазаровского монастыря будущим поколениям добровольцы проекта Минкульта.
Но шутки шутками, а сделано руками волонтеров тоже было немало. Прополка и сбор сорняков, распил старых деревьев, выкорчевывание пней, посадка кустарников и цветов, покраска стен - все это наравне с монахинями, которые ребят принимали радушно и гостеприимно.
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Программа «Волонтеры культуры» рассчитана на шесть лет. Пока неизвестно, будет ли меняться география проекта, но, возможно, Печоры останутся в списке регионов, так как опыт оказался очень успешным. И это не может не радовать. Эту мысль ярко выразил Александр Голышев: «Когда начался этот проект, я почему-то вспомнил сразу Никиту Михалкова, который десять лет назад предлагал навести порядок в стране («Надо просто прибраться в стране. Мы живем в чудовищной грязи, в ужасающих дорогах, и мы к этому привыкли, принюхались к этому, мы этого не замечаем» - от ред.). Мне кажется, это очень сочетается с идеей проекта. Убираться в стране мы должны не только по субботникам, но всегда. «Волонтеры культуры» - прекрасное решение!»