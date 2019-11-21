Церковь / Партнеры и проекты

Город-сказка

«Ле-на! Ле-на! И-ра!» - шум и гам стоит на футбольной мини-площадке детского городка в паломническом центре Печор: третьеклашки из двух параллелей - «Б» и «В» - сражаются за звание самых быстрых и ловких, на кону еще и сладкие призы. Дан свисток - и ребята бросаются наперегонки в эстафете. Сначала лидируют «бэшки», но вот их соперники взяли себя в руки и - победила дружба.

Такие соревнования проходят здесь часто: в эти выходные состоялся футбольный турнир «Золотая осень-2019» для старших мальчишек, в конце октября еще больше команд играли в футбол на состязаниях «Ура, каникулы!». Часто организуют и веселые старты для живущих окрест детей, которые просто приходят сюда поиграть. Приходят с удовольствием - так, что их отсюда не увести ввечеру.

А ведь всего четыре месяца назад здесь не было ничего - ни площадки, ни горок, ни каруселей...

Подарок на память

Когда мы спрашивали у местных жителей, как в Печорах с детскими площадками, они отвечали одним словом - «Никак». Есть одна в поселке Майский, там, где недавно появились новые дома для пограничников. Но из-за неосторожного обращения ее элементы медленно, но верно приходят в негодность. Есть еще одна детская площадка на озере Рагозино, но она находится на отшибе, ездят туда печеряне разве что летом, в остальное время там собираются компании навеселе. Небольшая площадка есть еще напротив администрации. В результате многие семьи ехали отдыхать в Псков: у детей в областном центре больше возможностей для досуга.

Неважно в Печорах и со спортивными сооружениями. Есть стадион в центре, но туда сейчас не попасть просто так, с улицы. Рядом с гимназией есть школьный стадион - можно там в футбол погонять, но быть готовым к тому, что вокруг грязно. Оборудуют сейчас еще спортплощадку недалеко от центральной городской площади. В общем, для населенного пункта, где сейчас проживает больше 14000 человек (не считая многочисленных паломников, которые часто приезжают с детьми), этого явно маловато...

Поэтому когда у группы компаний «Забава» из Москвы появился вопрос, чем можно помочь Печорам, их спросили о возможности установки детской площадки. Дело в том, что духовником сотрудников когда-то был иеромонах Псково-Печерского монастыря Филарет, затем подвизавшийся в монастыре на Афоне. Так и появилась на территории паломнического центра необычная площадка - в память о духовном наставнике.

Было это, по впечатлению местных жителей, как в сказке - не иначе. На пустом месте, как будто из ниоткуда - возник всего за месяц настоящий город для детей разных возрастов. Воркаут, тренажеры, скалодром, шахматные столы, большие карусели с необычными крутящимися и световыми элементами, горки, лазалки, турники, качели, площадка для мини-футбола и баскетбола, небольшой веревочный городок... Даже взрослый, попадая сюда, теряется, куда бежать: чувствуешь себя ребенком, которому хочется попробовать все. И желательно сразу!

Рассказывают, что изначально был предложен к реализации типовой проект комплекса, но митрополит Псковский и Порховский Тихон, по благословению которого реализовывалась эта идея, дал совет: так как площадка будет располагаться в Печорах, почему бы не добавить декоративных элементов, напоминающих о крепости-монастыре? Так возник авторский проект - с башенками, дизайнерскими флюгерами, псковской печатью на одной из крыш, приятными бежевыми оттенками в оформлении. Можете быть уверены: такого комплекса больше нет нигде в стране, он действительно выполнен в единственном экземпляре.

Торжественное открытие городка состоялось в дни празднования в монастыре главного престольного праздника - Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа. «Мы открываем этот замечательный городок для детей и подростков Печор и всех гостей. В первую очередь, это для детишек, для нашей молодежи. Все это подготовлено общими силами», - сказал митрополит Тихон.

Детское счастье

Дети и молодежь подарок оценили: ежемесячно здесь отдыхает более 3000 человек. Лето уже давно закончилось, на подходе зима, но на площадке, тем не менее, всегда есть гости. Постоянной популярностью пользуется площадка для футбола (когда закончились соревнования третьеклашек, сюда сразу пришли подростки погонять мяч) и стандартный детский набор «горки-качели». «Мы здесь впервые, - рассказывает нам мама двухлетней девочки, которая бесстрашно съезжает с горки. - Раньше времени не находилось. Очень хорошо и важно, что появилась эта площадка. Нам нравится. Никаких проблем, можно спокойно зайти. Мы не знали, где она находится, но на входе много народа, нам подсказали».

К воркаут-площадке ребята пока присматриваются - не совсем понятно, что это за зверь и с чем его «едят». В сентябре показательные выступления здесь устраивали участники спортивного движения «Street Workout Псков», недавно снова собирались в гости выбраться. А пока инструктор по досугу Галина Ивановна Степанова интерес к непривычным пока турникам стимулирует: под ее чутким руководством прежде чем отправиться на футбольное поле подростки обязательно проходят через воркаут.

«Они готовы здесь дневать и ночевать, - рассказывает наша собеседница (в прошлом, кстати, председатель муниципального спорткомитета (потом его переименовали в «Отдел по культуре, делам молодежи и спорту»), а сейчас пенсионерка. - Я принесла спортинвентарь: шахматы, шашки, мячи, скакалки, есть и обучающие книги. Даже аптечка есть! Проводим турниры, квесты, подвижные игры. Ребят помладше отсюда вообще не увести - уходят в слезах. Приезжают к нам люди из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Твери - все восхищаются, говорят, что у них нет такой тихой спокойной и насыщенной по активностям площадки».

Галина Ивановна находится здесь постоянно: она помогает занять детей, присматривает за малышами, пока их родители занимаются на тренажерах. Еще один постоянный работник этой необычной площадки - Никита, казак из «Дружины Довмонта». Он следит за общественным порядком, объясняет, как пользоваться тренажерами и каруселями, несет ответственность за сохранность всех элементов городка. Не раз уже случалось, что посетители что-то ломают. Обычно по незнанию, но, случается, и из вредности. Хорошо, что компания, оборудовавшая площадку, взяла ее на пожизненное обслуживание (тоже совершенно бесплатно).

«Замечания приходится делать, - признается Никита. - Не очень часто, от случая к случаю. Бывает, надо просто информировать людей, что можно, что нельзя, и дальше можно уже не переживать. К тому же повсюду есть таблички, где написано, для какого возраста предназначен тот или иной элемент, как с ним обращаться. Иногда взрослые отвлекаются, приходится напоминать, что надо за детьми следить. Стараемся со всеми находить общий язык».

Поговорив с нами, Никита возвращается к игре в шашки с подростками. Ребята коротают время в ожидании, когда освободится футбольная площадка. «Если бы сделали намного раньше, когда я была меньше, было бы вообще супер, - говорит одна из девочек. - Положительные эмоции. Мы часто сюда приходим, гуляем, бегаем, в футбол играем. Никто на нас здесь не ругается».

Площадка работает ежедневно с 9 утра до 8 вечера. Действительно, в течение дня случается много всего - и хорошего, и не очень. Всегда найдется человек, который недоволен тем, что ему приходится соблюдать некие правила. Казалось бы, простое требование - не бегать по газону. Объясняется оно тем, что трава, засеянная на площадке, пока не укоренилась, и ей нужен хотя бы один сезон для того, чтобы закрепиться. Через год - пожалуйста, бегайте! Но мамам проще «сидеть» в телефоне, чем заняться бегающим без присмотра малышом и объяснить ему, почему надо бегать по дорожкам.

Не хотят взрослые посетители прислушиваться и к просьбам оставлять коляски за пределами площадки: колеса могут повредить древесно-стружечное покрытие. Не говоря уже о старших детях, которые пытаются скатиться с горки, предназначенной для трехлеток, или забраться на карусели для малышей и раскрутиться на них до скорости света... После нескольких поломок в паломническом центре и было принято решение о том, что на площадке ежедневно будет установлено наблюдение за порядком.

По-спортивному

Всего в нескольких сотнях метров от нового детского городка расположена еще одна точка притяжения маленьких и взрослых печерян. Это новый спортивный зал с настоящим боксерским рингом, ковром для борьбы, татами, подвесными мешками, скалодромом, турниками.

Работает зал на территории паломнического центра уже пятый год, но прежде здесь занимались только два местных спортивных клуба - «Рубеж» и «Патриот». С прошлой весны здесь пополнение: здесь проходят регулярные занятия секции кудо, художественной гимнастики, кикбоксинга. В общей сложности в неделю в этом уютном зале спортом занимается порядка 200 человек, время расписано чуть ли не по минутам. Монастырь предоставляет помещение безвозмездно - об этом договаривались изначально с тренерами, предполагая облегчить родительские материальные затраты.

Отец Дмитрий Головнев, настоятель храма великомученицы Варвары г.Печоры и по совместительству духовник молодежной спортивной организации «Дружина Довмонта», рассказывает, что спортзал очень востребован у местных жителей и выполняет важную функцию организации полезного досуга для подрастающего поколения.

«Большая проблема сейчас в том, что дети сами себе предоставлены, - объясняет отец Дмитрий. - Родители очень заняты, а зал - это возможность занять ребенка, не дать ему полностью уйти в виртуальный мир Интернета и компьютерных игр. И все же, как показывает практика, никто так не воспитывает детей, как семья, родители. То, что родители заложат, будет заметно даже больше, чем то, что даст хороший тренер или священник».

В перспективе в спортзале Паломнического центра будет оборудовано еще одно помещение, соседнее, где появится площадка для мини-футбола и баскетбола, несколько столов для настольного тенниса. Работы уже ведутся. «Наша основная задача - занятия с ребятами, организация встреч с духовенством и интересными людьми, - добавляет настоятель храма великомученицы Варвары. - Такие мероприятия помогают разнообразить досуг ребят, они получают не только спортивную подготовку, но и пищу для ума. Дай Бог, чтобы доброе начало, которое мы закладываем, дало свои плоды. Может, мы даже этого не увидим, они пойдут дальше учиться, разъедутся в другие города. Но хотелось бы, чтобы вспоминали добрым словом наши занятия и встречи».

Уже в будущем году работа спортзала и детского городка будет перекликаться и совмещаться: по словам Галины Степановой, в ближайшее время состоится встреча, на которой будет составлен общий план-перечень мероприятий на будущий год. Квесты, турниры по шахматам, футболу и баскетболу, воркаут-состязания, детские старты, спортивные сборы - новые площадки позволяют проводить в Печорах массу интересных мероприятий, о которых раньше можно было разве что мечтать. А 28 ноября здесь пройдут состязания по настольному теннису - принять участие может любой житель! Добро пожаловать!

***

«Давай быстрее! Смотри - зажглась!» Девчонки жмут ногами на педали и, замирая на миг, завороженно смотрят на верхушку карусели-маяка: там загорается свет лампочки. Чуть-чуть отдохнули - и снова крутить. Лампочка должна гореть и показывать путь тем, кто еще не знает, куда идти.

Идти на площадку Паломнического центра города Печоры стоит непременно. С ребенком, с друзьями, шумной футбольной компанией или тихим кругом шашистов со стажем. Главное - с заботой и вниманием относиться к тому, что было сделано от души. «Мне женщина одна из Петербурга так сказала: берегите это чудо! - говорит нам Галина Степанова. - И пример привела: у них в четырех дворах установили площадки для детей. Моментально ломать все начали. Но они своим двором собрались и решили дежурить. Разница ощутимая: в соседних дворах площадок уже нет, а у них до сих пор все в хорошем состоянии».

Будет городок сохранен - рядом обустроят еще и футбольный стадион. Лишь бы городу и его жителям это было необходимо.

Елена Никитина