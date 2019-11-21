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Исторический парк в Пскове хотят назвать в честь князя Александра Невского

22.11.2019 11:57|ПсковКомментариев: 2

В Печорах состоялось рабочее совещание под председательством главы региона Михаила Ведерникова и митрополита Псковского и Порховского Тихона по вопросам реализации администрацией Псковской области и Псковской епархией совместных проектов. В мероприятии также приняли участие заместители губернатора, представители органов исполнительной власти региона, муниципалитетов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, одним из вопросов для обсуждения стало строительство исторического парка «Россия - моя история» в Пскове и обустройство прилегающей территории. Михаил Ведерников отметил, что интерактивный музей войдет в состав гуманитарно-спортивного центра, в который будет включен стадион «Электрон», новая гребная база, культурно-просветительские и выставочные пространства. Проектом также предусмотрены гостиница и места для предприятий общественного питания. Глава региона отметил, что спортивную инфраструктуру можно постараться реализовать в рамках национальных проектов.

В рамках совещания были рассмотрены ряд организационных вопросов, необходимых для реализации проекта. Руководитель комитета по охране объектов культурного наследия Наталья Тихомирова доложила, что началась работа по уточнению границ охранной зоны храма Жен-мироносиц, что позволит проводить работы на Степановском лужке. Михаил Ведерников поручил провести процедуру как можно быстрее, чтобы не затягивать реализацию проекта.

Председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов доложил, что с энергетиками проведено обсуждение планов по перемещению линий электропередач, также до нового года будут полностью оформлены земельные участки под будущее строительство.

Митрополит Тихон отметил, что в этом месте необходимо сделать большое общественное пространство, которое станет точкой притяжения и хорошего времяпрепровождения для жителей и гостей города. «Здесь должна быть в том числе и большая городская площадь, на которой можно проводить различные мероприятия. Тогда во время праздников не надо будет перекрывать центральные улицы Пскова», - заметил Владыка. Михаил Ведерников поддержал предложение и поручил архитекторам еще раз проработать расположение объектов на территории земельных участков. Назвать масштабный инфраструктурный проект планируется в честь князя Александра Невского.

Также стороны обсудили взаимодействие в вопросах организации Всероссийского хорового праздника в Псковской области, подготовки к 800-летию князя Александра Невского. Речь зашла и о деятельности в Пскове православной гимназии, реконструкции инженерных сетей, сооружений канализации и водоснабжения в Печорах, а также функционировании автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области».

Губернатор Псковской области выразил готовность и дальше развивать плодотворное сотрудничество с Псковской епархией. Митрополит Тихон в свою очередь поблагодарил Главу региона за активную позицию в продвижении и поддержке нравственных ценностей.

Теги: #РПЦ
Источник: Псковская Лента Новостей
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