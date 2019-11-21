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Древний Псков сквозь микроскоп: в Доме причта Троицкого собора состоялась презентация книги Алексея Вовина

Фото здесь и далее: Псковская епархия

22 ноября в Доме причта Троицкого собора, в рамках деятельности Культурно-просветительского центра «Троицкий», состоялась презентация книги кандидата исторических наук, младшего научного сотрудника Санкт-Петербургского института истории РАН Алексея Вовина – «Городская коммуна средневекового Пскова. XVI-начало XVI века».

Представление книги «Городская коммуна средневекового Пскова. XVI-начало XVI века», проходившее на базе Дома причта Троицкого собора, Алексей Вовин начал с благодарственного слова и отметил, что лучшего места для презентации найти нельзя. «То, что описывается в книге, происходило на некотором удалении от этого места, поэтому я чувствую какую-то особенную ответственность говорить о Пскове здесь, под сенью Святой Троицы», - подчеркнул он.

Автор рассказал о главном герое книги - Пскове в XIV-XV веках с его уникальными путями развития, отличавшимися от многих других городов. Также одной из тем, поднимаемой в книге, стали перспективы развития общества в целом и системы политических институтов XIV-XV веков. Как отметил Алексей Вовин, одной из основных исследовательских задач, которые автор ставил перед собой, было посмотреть на Псков через своеобразный исторический микроскоп, посмотреть, что город представлял из себя не как класс подобных ему других таких сообществ, а сам по себе.

В процессе презентации спикер акцентировал своё внимание на том, что в сфере интересов в рамках написания книги были и такие явления как вече, игравшее для Пскова большую роль, формирование собственной элиты города, её состав, функционирование, отношения князя с псковским обществом, а также сравнение развития Пскова в XIV–XV вв. и коммун Европы в конце XI – XII в.

В конце встречи Алексей Вовин ответил на все вопросы, интересующие гостей.