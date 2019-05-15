Культура

В Пскове 24 мая пройдут VIII Кирилло-Мефодиевские книговедческие чтения

Восьмые книговедческие чтения «Кирилло-Мефодиевские традиции в Пскове», посвященные Дню славянской письменности и культуры, пройдут 24 мая в областном центре. Организаторы чтений - Псковская областная универсальная научная библиотека и Региональный центр по работе с редкими и ценными документами ПОУНБ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, ежегодные Кирилло-Мефодиевские книговедческие чтения традиционно собирают круг исследователей, работающих с книжными памятниками, редкими и ценными экземплярами изданий, которые являются сокровищами нашей культуры, бережно хранимые библиотеками, музеями и архивами.

С проектом программы можно ознакомиться на сайте библиотеки.

Место проведения: Псков, ул. Вокзальная, 48.

Вход свободный.