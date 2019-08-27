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Культура

Фестиваль «День скобаря» пройдет в Пскове 21 сентября

07.09.2019 13:01|ПсковКомментариев: 0

21 сентября в Пскове пройдет областной фестиваль ремесленной культуры «День скобаря». Организаторами фестиваля являются Псковский областной центр народного творчества при поддержке комитета по культуре Псковской области, управление культуры администрации города Пскова, Псковский кузнечный двор и городской парк культуры и отдыха им. А.С.Пушкина. Об этом сообщается на сайте областного Центра народного творчества.

Для участия в областном фестивале ремесленной культуры «День скобаря» приглашаются индивидуальные мастера, студии и любительские объединения декоративно-прикладного творчества учреждений культуры региона, художники, мастера народного творчества, творческие коллективы.

В программе фестиваля: ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества с продукцией ручной работы, мастер-классы по традиционным ремеслам и современным видам декоративно-прикладного творчества, выступление творческих коллективов, работа фотозон, интерактивных площадок, мини-спектакли и пр.

Приём заявок на участие в фестивале до 17 сентября по тел. 8 (8112) 661749, 622334

Подробная информация об участии опубликована на сайте учреждения

Теги: #творчество
Источник: Псковская Лента Новостей
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