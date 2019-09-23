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Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: Без Скобаря в голове

23.09.2019 14:10|ПсковКомментариев: 1

В Пскове состоялся шестой по счету День Скобаря. Праздник, задуманный прежде всего как фестиваль кузнечного мастерства и других народных ремесел, о чем собственно говорит само название. Согласно так называемой «народной этимологии», самоназвание жителей Псковской губернии произошло от слова «скоба», которую якобы не смог согнуть сам царь Петр Великий, славившийся недюжинной силой. По преданию, именно первый российский император и нарек псковичей «скобарями». И пусть это всего лишь красивая легенда, а слово «скобарь» имеет в словарях еще и отрицательное, уничижительное значение: «жлоб, жадина, грубый, невоспитанный человек», День Скобаря все же утвердился в календаре событийного туризма Псковщины.

Вот только, судя по тому, что мы увидели в минувшую субботу, пока праздник выглядит не очень убедительно. В Детском парке, мягко выражаясь, было не слишком многолюдно. До формата общегородского праздника еще очень далеко.

Не зря накануне организаторы, - а это областной центр народного творчества, парк культуры и отдыха имени Пушкина и Псковский кузнечный двор, - жаловались на недостаток финансирования. Мол, на ту мизерную сумму, которую власти выделили на День Скобаря в этом году, нельзя пригласить ни кузнецов из других городов, ни артистов. «У фестиваля попросту нет средств на их приезд и размещение. Мы не зарабатываем с этого праздника ничего. Чтобы праздник разрастался, приглашал гостей и становился общегородским, нужна не только наша заинтересованность, но и городских властей», - заявили псковские кузнецы на пресс-конференции, состоявшейся 19 сентября в Доме ремесел, накануне праздника.

Вот и пришлось довольствоваться местными самодеятельными силами и собирать программу, как говорится, «с миру по нитке». Получился скорее симпатичный междусобойчик, чем общегородской праздник, претендующий на туристическую «изюминку». А ведь в 12-м году начиналось все очень даже неплохо и многообещающе. У главного вдохновителя Дня Скобаря, известного псковского кузнеца Евгения Вагина, имелось в загашнике «планов громадье». Праздник у Кузнечного двора в Музейном переулке выглядел весьма самобытно и свежо. В гости к псковским кузнецам приезжали питерские художники из арт-группы «Митьки», открывали выставки, коллективно, вместе с жителями города, создавали живописные полотна на забавные сюжеты, выступали интересные рок- и джазовые музыканты. А в сокровенных мечтах у организаторов было еще и создание в Пскове парка кованых скульптур.

Как мы понимаем сейчас, ничего из этих планов не сложилось, не сбылось. После 2016 года, когда ребрендинг и переформатирование Дня Скобаря попыталась осуществить Театрально-концертная дирекция Псковской области, с финансированием как-то резко сделалось «не очень», и праздник сразу же захирел. Напоминанием о том коротком эпизоде осталась лишь кованая эмблема, псковский Китоврас, изгнанный с набережной Великой Псковским морским собранием.

Зимой прошлого года ушел из жизни один из создателей Дня Скобаря - Евгений Вагин, а сам праздник мается по городским локациям - то у клуба «Супер» его проводят, то вот в Детском парке. И если так и дальше пойдет, то День Скобаря выродится в то, что у нас принято пренебрежительно называть «ярмаркой выходного дня».

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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