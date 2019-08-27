Культура

Псковский музей-заповедник выставит пять кованых скульптур на «Дне скобаря»

Псковские кузнецы Александр Исаев и Александр Вишневский поделились подробностями предстоящего Дня скобаря, который пройдет в Пскове 21 сентября. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на пресс-конференции, посвященной фестивалю, они подчеркнули, что праздник создан для того, чтобы радовать жителей, и кузнецы всецело поддерживают этот проект.

«Мы будем проводить мастер-классы, будут выставлены кованые фигуры, малые формы, кузнечные поделки, которые интересны и нам, и людям, - сообщили кузнецы. - Многое можно будет потрогать, молоточек поковать дадим. Некоторые вещи можно будет приобрести, сувенирная продукция будет представлена».

По словам кузнецов, многие люди ждут этого праздника, спрашивают постоянно о датах его проведения.

Кроме того, объединенный музей-заповедник предоставит специально для праздника из своего фонда пять кованых скульптур, которые с помощью авторов и волонтеров будут экспонироваться в Детском парке с 12:00 до 16:00.

«Это то, что нужно смотреть, - подчеркнули в Доме ремесел. - Мы не всегда можем пойти к нашим кузнецам в мастерские, поэтому так интересно, когда мастера сами приходят и показывают свое искусство. Погода нас не остановит, мы с большим удовольствием ждем всех».