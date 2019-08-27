Культура

Псковские кузнецы надеются, что «День скобаря» вернется на прежнее место проведения

Вопрос о том, вернется ли фестиваль «День скобаря» на свое первоначальное место проведения - Кузнечный двор, очень волнует псковских мастеров. Об этом они сообщили в рамках пресс-конференции, посвященной празднику, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Кузнецы отметили, что праздник меняет свою дислокацию, и это можно даже было бы сделать некой «фишкой» «Дня скобаря». Однако, по их мнению, новые точки не совсем удобны по формату и иногда не слишком доступны для псковичей.

Но с технологической и исторической точки зрения гораздо удобнее проводить праздник там, где есть кузница - где, по их словам, все совершенно по-другому воспринимается.