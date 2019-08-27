Культура

Конкурс на логотип «Дня скобаря» стартует в ближайшее время

В ближайшее время в Псковской области стартует конкурс на логотип областного фестиваля ремесленной культуры «День скобаря». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом было объявлено сегодня, 19 сентября, на пресс-конференции, посвященной предстоящему празднику.

Руководство Псковского областного центра народного творчества приглашает к участию в конкурсе дизайнеров, художников и творческих мастеров. Об условиях и сроках проведения конкурса будет сообщено дополнительно на официальном сайте ПОЦНТ.

Известно, что победитель будет объявлен к сентябрю следующего года. Его разработки будут использованы при подготовке рекламно-информационных материалов праздника.