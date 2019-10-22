Культура

«Два капитана» из «Михайловского» встанут на якорь на Волхове

Завтра в Великом Новгороде, в Новгородском государственном музее-заповеднике на Софийской площади, для посетителей откроют выставку «Два капитана» в иллюстрациях Петра Любаева» из фондов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Петр Любаев. Из иллюстраций к роману Вениамина Каверина «Два капитана». Из фондов Пушкинского Заповедника.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском Заповеднике, эта коллекция оригинальных цветных и чёрно-белых иллюстраций к «сáмому псковскому роману» пользуется большим интересом у любителей изобразительного искусства и литературы. За два с небольшим года, с тех пор как работа молодого московского художника вошла в фонды музея-заповедника «Михайловское», с ней могли познакомиться жители и гости Пушкинских Гор, Пскова, Острова, Великих Лук. За переделы нашего региона экспозиция отправилась впервые.

На выставке в великолукском Краеведческом музее. Работы Петра Любаева представляет руководитель отдела экспозиционно-выставочной деятельности Пушкинского Заповедника Александр Иванов.

В «Михайловском» также напомнили о давнем и плодотворном сотрудничестве с Новгородским музеем-заповедником. Так, например, в городе на Волхове пушкиногорские хранители уже показывали многие свои коллекции — графику Василия Звонцова, живопись Игоря Шаймарданова и так далее. Совместно с новгородскими специалистами, из фондов двух музеев в Пушкинском Заповеднике готовили выставки «Лики власти. Портреты русских царей и императоров династии Романовых» и «В.А. Фаворский. Иллюстрации к произведениям А.С. Пушкина». Из Великого Новгорода к нам приезжала «на показ» уникальная экспозиции «Безмолвная проповедь. Новгородская икона XIII—XVI веков». А буквально в эти дни, до 28 октября, в «Льняном амбаре» (выставочный зал в мемориальной усадьбе Пушкина) работает новгородская же выставка «В каске, с длинным палашом…». Лейб-гвардии Конный полк в 50-е—60-е годы XIX века».

Планируется, что в Великом Новгороде выставку «Два капитана» в иллюстрациях Петра Любаева» из фондов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» будут экспонировать до 19 февраля следующего года.