Культура

В пушкинском Михайловском «расквартирован» лейб-гвардии Конный полк

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» завтра, 13 сентября, открывается выставка «В каске, с длинным палашом…». Лейб-гвардии Конный полк в 50-е—60-е годы XIX века». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эта выставка прибыла к нам из Великого Новгорода, из Государственного музея-заповедника, с которым «Михайловское» давно и плодотворно сотрудничает.

В экспозиции представлены оригинальная и печатная графика второй половины XIX столетия, а также написанный маслом портрет штаб-ротмистра лейб-гвардии Конного полка М.П. Арнольди (худ. Н.Е. Сверчков, 1854 год) — всего 15 предметов. На хромолитографиях, выполненных для комплектного издания «Перемены в обмундировании и вооружении войск Российской императорской армии с восшествия на престол государя императора Александра Николаевича. 1857—1888 гг.», можно подробно рассмотреть детали обмундирования и вооружения воинов: от денщиков и рядовых бойцов до представителей высшего командования. Устроители выставки убеждены, что она будет весьма и весьма интересна школьникам и студентам, всем, кто всерьёз увлекается отечественной историей.

Н.Е. Сверчков. Портрет штабс-ротмистра лейб-гвардии Конного полка М.П. Арнольди (1854). Из собрания Новгородского государственного музея-заповедника.

В «Михайловском» напомнили, что история лейб-гвардии Конного полка — одной из старейших и самых прославленных частей императорской гвардии — тесно связана с историей рода Пушкиных. Так, в этом соединении служили оба сына поэта, Александр и Григорий, а также муж его старшей дочери Марии, Леонид Гартунг. Должность командира полка в 1844—1853 годах занимал Пётр Ланской, второй супруг Натальи Николаевны Пушкиной, вдовы поэта. В лейб-гвардии Конном полку в разные годы служили и представители известных дворянских фамилий, имевшие поместья на Псковщине: Николай Бороздин, Дмитрий и Илларион Васильчиковы, Александр Ланской и так далее.

Планируется, что выставка «В каске, с длинным палашом…». Лейб-гвардии Конный полк в 50-е—60-е годы XIX века» будет работать в Пушкинском Заповеднике до 28 октября. «Расквартирована» экспозиция в выставочном зале в мемориальной усадьбе Пушкина («Льняной амбар»). Вход на выставку свободный.