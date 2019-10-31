Культура

Вопросы сохранения комплекса памятников Гремячей горы обсудят эксперты

Проблему аварийного состояния Гремячей башни, а также вопросы сохранения комплекса памятников на Гремячей горе обсудят на очередном заседании Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области, которое состоится 14 ноября.

Кроме того, в рамках заседания также будет обсуждаться план работы Общественного совета на текущий год.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей руководитель Общественного совета Наталья Савицкая, в мероприятии могут принять участие все неравнодушные к судьбе древних памятников псковичи.

Заседание состоится по адресу: ул.Конная, 2. Начало в 17.00.