Культура

Мы кричали, что происходит беда - эксперт о ситуации с Гремячей башней в Пскове

У Гремячей башни в Пскове оторвало крышу во время урагана, который прошел по территории Псковской области 27 октября, да и сам объект находится в крайне плачевном состоянии.

Псковская Лента Новостей обратилась к руководителю Общественного совета при государственном комитете по охране объектов культурного наследия Наталье Савицкой с просьбой прокомментировать, как Общественный совет реагирует на ситуацию, и будут ли предприниматься какие-либо действия по реставрации данного памятника.

Наталья Савицкая сообщила, что за неделю до урагана было направлено письмо в Общественный комитет с жалобой на то, что крыша объекта и сам памятник давно уже в аварийном состоянии. А ведь Гремячая башня, по словам Натальи Савицкой, является особо ценным объектом по приказу от 2016 года председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

«Мы кричали, что происходит беда, что в зиму мы опять входим с оторванными крышами. В результате ураган сделал свое дело», - пояснила Наталья Савицкая.

Она также подчеркнула, что региональный комитет по охране объектов культурного наследия не реагирует на данную ситуацию, связаться с руководителем комитета Натальей Тихомировой не представляется возможным в виду ее занятости.

«Объект находится сейчас в жутком состоянии», - заявила руководитель Общественного совета при государственном комитете по охране объектов культурного наследия.

По ее словам, 14 ноября на заседании совета данный вопрос будет поднят снова.

Члены Общественного Совета намерены обратиться к губернатору региона, а при необходимости дойти до министерства культуры и до председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.