Культура

На кровле Гремячей башни начались восстановительные работы. ФОТО

На Гремячей башне стартовали работы по восстановлению кровли, пострадавшей во время недавнего урагана в Пскове.

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Работы осуществляются ГАУК Псковской области - Научно-производственным центром по охране и использованию памятников истории и культуры по поручению комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области. Правда, уже на начальном этапе рабочим пришлось столкнуться с трудностями.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей директор НПЦ Алексей Калиненко, в настоящее время рабочие пытаются попасть на кровлю и закрепить там людей - только после этого начнется ремонт. «Нам пока не попасть наверх, - уточнил Алексей Калиненко. - Гремячая башня - очень сложное технически сооружение, к тому же она находится в труднодоступном месте: к ней не подойти ни с вышек, ни с лестниц - никак. Хоть вертолет заказывай».

«К позавчерашнему дню должно было быть все готово, - заметил в разговоре с журналистом директор НПЦ. - На сегодня бумажные сложности преодолены, но теперь мы столкнулись с техническими». Он добавил, что пока никто не знает, как долго будет ремонтироваться кровля: требуется время для того, чтобы детально изучить ее текущее состояние.