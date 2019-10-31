Культура

Гремячая ждет реальных действий - Наталья Савицкая о ситуации с псковской башней

Фото: https://www.facebook.com/savnatali

Общественники продолжают бить тревогу о состоянии Гремячей башни в Пскове - памятника культурного наследия России федерального значения (построена в 1525 году).

Руководитель Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области Наталья Савицкая разместила в своем аккаунте на Фейсбуке свежие фото крыши башни, пострадавшей во время недавнего урагана, с комментарием «Гремячая ждет реальных действий».

В разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей она уточнила, что до сих пор не предпринято никаких конкретных мер по спасению памятника архитектуры, кроме сообщений о том, что комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области отправил соответствующий запрос в МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областей.

«Чиновники пишут чиновникам, - сказала Наталья Савицкая. - Я сейчас смотрю на Гремячую - никаких изменений не вижу. Общественники ждут реальных действий. Перепиской проблему не решить. Переписываться надо было раньше - а сейчас острая ситуация: мы входим в зиму. Особо значимый объект находится в аварийном состоянии. Между тем, это один из 18 памятников, который номинировался регионом на внесение в список ЮНЕСКО! Никто же не включит его в перечень в таком состоянии!»

Кроме того, Наталья Савицкая напомнила, что 14 ноября состоится заседание Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области. «На встрече мы будет громко и жестко поднимать тему сохранения Гремячей башни, всего комплекса памятников Гремячей горы, - сообщила Наталья Савицкая. - У комитета еще есть шанс до 14 ноября что-то сделать».

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Гремячая башня - самая высокая каменная башня Пскова, известна точная дата её возведения: «В лето 7033 (1525 год) повеле князь Василий Иванович своему дьяку Мисюрю Мунехину поставити стрельницу каменную на Гремячей горе, над Псковою рекою на кручи и того лета сделаша тайник».

Гремячая башня поначалу называлась Космодемьянской - по имени существовавшего здесь Косьмодамианского монастыря, от которого на горе сохранилась каменная церковь 1540 г. Настоящая Гремячая башня находилась неподалёку, над Гремячими воротами, а когда её разрушили, название перешло на Космодемьянскую.

Гремячая башня стоит на выровненной известковой скале, которая служит непосредственно полом первого яруса и основанием для кладки стен. Башня по высоте разделена на шесть ярусов или этажей, раньше каждый ярус, как и других Псковских башнях, отделялся деревянным помостом, на котором ставились пушки, направленные в амбразуры. Кроме системы подземных ходов башня имеет со стороны города и каменный «подлаз» - каменный коридор, спускающийся от башни к реке Пскове, который при осаде мог использоваться для обеспечения защитников города водой. Крупные четко отесанные блоки псковского известняка, купольный свод и сложная система входов, а также бойницы необычной для укреплений Северо-Западной Руси этого времени формы (с сужающейся внутренней камерой, узкой средней частью с параллельными щеками и внешним раструбом), заставляют предположить, что над сооружением башни трудился итальянский зодчий Иван Фрязин.