Культура

Цитатой из «Игры престолов» сопроводила Наталия Соколова открытие библиотеки в Пскове

Цитатой из «Игры престолов» сопроводила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова открытие модельной библиотеки «БиблиоЛюб» в микрорайоне Любятово города Пскова.

«Любители читать проживают тысячу жизней, не читающие - одну», - привела она в своем Instagram-аккаунте в сокращенном варианте цитату Жойена Рида, спутника Брана Старка из романа «Танец с драконами» фэнтезийного цикла «Песнь льда из огня» Джорджа Р. Р. Мартина, на котором основан сериал «Игра престолов».

Наталия Соколова рассказала, что если бы она не стала учителем, то обязательно пошла работать в библиотеку. «Мир книг завлекает, вдохновляет, делает счастливее! С удовольствием приняла участие в открытии обновленной модульной универсальной библиотеки. Книжный фонд насчитывает почти 20 000 экземпляров. Больше книг! Хороших и нужных!» - написала она.

Открытие обновленного пространства библиотеки «БиблиоЛюб» (улица Николая Васильева, 83а) состоялось 8 сентября в рамках реализации нацпроекта «Культура».

Общая сумма модернизации учреждения составила порядка 10,9 млн рублей. Средства выделили из консолидированного бюджета.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в рамках модернизации улучшено техническое оснащение библиотеки: увеличено число компьютеризированных рабочих мест пользователей, приобретена современная техника и мультимедийное оборудование (моноблоки, планшеты, ноутбуки, электронные книги, акустическая система, цифровой фотоаппарат). Для комфортного и приятного времяпрепровождения в библиотеку приобрели современную библиотечную мебель, в том числе мобильные стеллажи, оборудовали конференц-зал для проведения мероприятий.