Концерт органной музыки «Баховские параллели» пройдет в Пскове 8 августа

Концерт органной музыки из цикла «Баховские параллели» состоится в субботу 8 августа в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Фотография предоставлена организаторами концерта

На концерте выступит петербуржская органистка Валерия Пименова, представительница нового поколения российской органной школы, чей талант отличается глубоким пониманием барочной полифонии, виртуозной техникой и тяготением к просветительским проектам. Она является бакалавром Российской академии музыки имени Гнесиных по классу «Органа», магистром СПбГУ по специальности «Историческое исполнительство на клавишных музыкальных инструментах», а также лауреатом всероссийских и международных органных конкурсов.

В программе концерта прозвучат органные произведения композиторов с XVII-XIX веков: Антонио Лучио Вивальди, Иоганна Себастьяна Баха, Иоганнеса Брамса, и Якоба Людвига Феликса Мендельсона-Бартольди.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным. Их можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий слушателей старше десяти лет. Продолжительность концерта 65 минут, без антракта. Перед концертом звучит художественное слово.

По вопросам концертов просьба обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Напомним, пять концертов органной музыки состоятся в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви (улица Плехановский Посад, дом 64) в Пскове в августе.