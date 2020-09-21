Культура

Детская библиотека в псковском Доме губернатора откроется презентацией литературного музея

По предварительной информации, Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина откроется в отреставрированном Доме губернатора в Пскове презентацией единственного в мире литературного музея романа «Два капитана». Об этом сообщил комитет по культуре Псковской области в Instagram-аккаунте губернатора Михаила Ведерникова.

«С 2017 года в здании, где находилась Псковская областная библиотека для детей и юношества, проводятся реставрационные работы, - напомнил представитель комитета. - В настоящий момент основной объем ремонтно-реставрационных работ завершен, устраняются незначительные дефекты, установленные комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области, приводится в порядок прилегающая территория».

«По завершении реставрации предполагается открытие здания библиотеки с презентацией единственного в мире литературного музея романа "Два капитана"», - добавил представитель областного комитета по культуре.

Дом губернатора в Пскове - памятник архитектуры XIX века. Областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина занимала это здание более 70 лет. На время реставрации Дома губернатора библиотеке предоставили помещение на Сиреневом бульваре.