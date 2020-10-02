Культура

Московская компания займется реставрацией Порховской крепости и колокольни Троицкого собора

Общество с ограниченной ответственностью «Таласса» (г. Москва) займется реставрацией ансамбля Порховской крепости и колокольни Свято-Троицкого собора в Пскове. Фирму в качестве подрядной организации определили по итогам электронных аукционов 8 октября. Информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Предложение ООО «Таласса» по реставрации Порховской крепости составило 142 000 000 рублей, колокольни - 21 800 000 рублей.

В Порховской крепости подрядной организации предстоит разобрать завалы в помещениях, провести реставрацию, консервацию, воссоздать бутовую кладку стен и башен, в том числе откосов, разобрать бойницы и гнезда, позднюю закладку проемов, законсервировать участки осыпания. Помимо этого, предстоит провести монолитизацию расколотых блоков, инъектирование стен, докомпоновать утраченные камни из известняка, укрепить расслоившуюся кладку, воссоздать кладки зубцов стен из бутового камня.

Также специалисты воссоздадут и отремонтируют своды, деревянные стропильные конструкции куполов, шатров, глав, шпилей, в том числе обрешетки, заменят металлическое кровельное покрытие, воссоздадут деревянные настилы по сводчатым перекрытиям по старому образцу и проведут другие работы.

Что касается колокольни Троицкого собора, то специалистам нужно расчистить прилегающую территорию от грунта, отреставрировать и укрепить кладку фундамента, сделать отмостки и временные поддерживающие железобетонные конструкции, провести геотехнический мониторинг в ходе противоаварийных работ. И в крепости, и на территории колокольни проведут археологические исследования.

Работы на обоих объектах должны быть завершены до 25 ноября 2021 года.