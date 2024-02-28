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Реставрацию колокольни Свято-Троицкого собора в Пскове завершат в 2024 году

Реставрацию колокольни Свято-Троицкого собора в Псковском кремле завершат в 2024 году. Об этом генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Денис Василенко рассказал в ходе отчётной конференции регионального комитета по охране объектов культурного наследия, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Реставрацию колокольни нашего Псковского кремля однозначно завершим в этом году. Как только позволит погода, начнем разбирать леса. Эти леса "переедут" уже на Троицкий собор», — сказал Денис Василенко.

Отчётная конференция комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области проходит в Пскове 28 февраля. С докладами выступили представители различных подведомственных учреждений комитета, представители АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» и Археологического центра Псковской области.